Підтверджено вагомі пошкодження мостів Антонівського та через Каховську ГЕС: звіт ОК "Південь"

23 серпня 2022 , 01:41
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Джерело:

оперативне командування "Південь"

Протягом кількох тижнів наші захисники продовжували періодично завдавати удари по Антонівському мосту, а також мосту через Каховську ГЕС. Станом на 22 серпня там вже є суттєві пошкодження, які заважають логістиці ворога.

Про це повідомили в оперативному зведенні командування Південь за добу. Також там доповіли про інший хороший "приліт" по важливій для росіян точці. 

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Які пошкодження в мостів Антонівського та через ГЕС

Як зазначили в командуванні, Антонівському мосту цього дня вкотре завдали суттєвого ураження. Щодо переправи через Каховську ГЕС, то в нашої розвідки вже є підтвердження, що пошкодження досить серйозні

Також 22 серпня ліквідували склад ворожих боєприпасів у Новій Каховці. Загалом втрати ворога на Півдні за добу становлять 

  • 17 окупантів; 
  • 1 зенітно-ракетний комплекс "Бук";
  • 1 буксирований мінометний комплекс "Сані" 120-міліметрового калібру;
  • 5 одиниць автомобільної та броньованої техніки. 

Докладніше про ситуацію на Півдні 22 серпня: дивіться відео 

Головне про останні удари по мостах на Херсонщині 

  • У мережі повідомили про атаку на Антонівський міст ще біля полудня 22 серпня. Тоді жителі Херсону писали, що було щонайменше 8 – 10 "прильотів". Системи ППО росіян працювали, проте це не врятувало від приземлення снарядів ЗСУ. 
  • Щодо моста біля Нової Каховки, то там ударів по переправі завдали минулого дня. В ОК "Південь" тоді зазначили, що наші ракетно-артилерійські підрозділи "відкоригували пропускну спроможність Каховського мосту". 

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Автор: Олександр Марчак