Підтвердженої інформації про потрапляння ракет по Львову немає, – Садовий
17 травня 2022 , 01:32Читать новость на русском
Джерело:Андрій Садовий
Росія знову запускала ракети у напрямку Львова. Мер міста повідомив, що підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає.
Відповідну інформацію Андріц Садовий повідомив орієнтовно о 01:29 17 травня. Попередньо відомо, що у місті було чутно вибухи.
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Немає даних про потрапляння ракет по Львову
Підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає. Давайте разом подякуємо за це тим, хто береже наше небо!
– написав мер Львова.
Пообіцяв, що точнішу інформацію нададуть зранку.
"Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!" – закликав Садовий.
На Львівщині спрацювала ППО
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив попередню інформацію – спрацювала система ППО. Проте дані ще уточнювались.
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