"Підтверджуємо підтримку цілісності України": США не визнають "вибори" в Держдуму Росії
Джерело:Держдеп США
У Росії від 17 по 19 вересня тривали чергові "вибори" до Держдуми. Міжнародні представники нарахували чимало порушень та не визнають результати волевиявлення. Зокрема і через проведення їх на тимчасово окупованих територіях України.
У Держдепі США вважають, що останні парламентські "вибори" в Росії відбулися за умов, які не сприяють вільному та чесному провадженню. Американці заявили, що російський уряд запровадив обмеження, які перешкоджали незалежному волевиявленню.
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Представники Держдепу наголосили, що в Росії серйозно обмежили політичний плюралізм. Цьому передували закони щодо:
- "екстремістських організацій";
- "іноземних агентів";
- "небажаних організацій".
Невизнання результатів виборів на окупованих територіях
У Росії також перешкоджали міжнародним спостерігачам здійснювати моніторинг за "виборами". Мовиться про представників Організації з безпеки та співробітництва в Європі та Парламентської асамблеї Ради Європи.
"Ці дії суперечать зобов'язанням Росії перед ОБСЄ та іншими міжнародними й регіональними органами, зокрема і згідно з Міжнародним пактом про громадянські та політичні права", – підкреслили в Держдепі.
У США акцентували, що не визнають проведення "виборів" до російської Думи на суверенній українській території і підтверджують непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Відтак російську владу закликали:
- виконувати міжнародні зобов'язання;
- поважати права людини та основні свободи;
- припинити кампанію тиску на громадянське суспільство, політичну опозицію й незалежні медіа.
Вибори в Держдуму Росії 2021 року: останні новини
- Російський Центрвиборчком підрахував 99% голосів на "виборах" Держдуми. Лідером очікувано стала "Єдина Росія" з показником у 49% голосів.
- Водночас Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест і осуд через проведення "виборів" на окупованих територіях. Відтак уряди інших країн та міжнародні організації закликали не визнавати їхні результати й посилити санкції проти Росії.
- Європарламент також закликав Євросоюз до готовності не визнавати вибори у російську Держдуму. Це трапиться у тому разі, якщо їх визнають сфальсифікованими.