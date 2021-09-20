"Підтверджуємо підтримку цілісності України": США не визнають "вибори" в Держдуму Росії

У Росії від 17 по 19 вересня тривали чергові "вибори" до Держдуми. Міжнародні представники нарахували чимало порушень та не визнають результати волевиявлення. Зокрема і через проведення їх на тимчасово окупованих територіях України.

У Держдепі США вважають, що останні парламентські "вибори" в Росії відбулися за умов, які не сприяють вільному та чесному провадженню. Американці заявили, що російський уряд запровадив обмеження, які перешкоджали незалежному волевиявленню.

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Представники Держдепу наголосили, що в Росії серйозно обмежили політичний плюралізм. Цьому передували закони щодо:

"екстремістських організацій";

"іноземних агентів";

"небажаних організацій".

Невизнання результатів виборів на окупованих територіях

У Росії також перешкоджали міжнародним спостерігачам здійснювати моніторинг за "виборами". Мовиться про представників Організації з безпеки та співробітництва в Європі та Парламентської асамблеї Ради Європи.

"Ці дії суперечать зобов'язанням Росії перед ОБСЄ та іншими міжнародними й регіональними органами, зокрема і згідно з Міжнародним пактом про громадянські та політичні права", – підкреслили в Держдепі.

У США акцентували, що не визнають проведення "виборів" до російської Думи на суверенній українській території і підтверджують непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Відтак російську владу закликали:

виконувати міжнародні зобов'язання;

поважати права людини та основні свободи;

припинити кампанію тиску на громадянське суспільство, політичну опозицію й незалежні медіа.

Вибори в Держдуму Росії 2021 року: останні новини

Російський Центрвиборчком підрахував 99% голосів на "виборах" Держдуми. Лідером очікувано стала "Єдина Росія" з показником у 49% голосів.

Водночас Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест і осуд через проведення "виборів" на окупованих територіях. Відтак уряди інших країн та міжнародні організації закликали не визнавати їхні результати й посилити санкції проти Росії.

Європарламент також закликав Євросоюз до готовності не визнавати вибори у російську Держдуму. Це трапиться у тому разі, якщо їх визнають сфальсифікованими.

"Вибори" в Держдуму Росії тривали 3 дні, до процесу вперше залучили українців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і АР Крим. Понад 600 тисяч мешканців із непідконтрольних Україні територій отримали російські паспорти.