Можливості для ЗСУ: чи можуть росіяни поступитися південним фронтом, щоб вберегти східний
Росіянам не вдасться втримати лівий берег Дніпра у Херсонської області, бо це не можливо з технічної та військової точки зору. Тому ворог зосередився на Донецькому та Луганському напрямках.
Таку думку 24 Каналу озвучив льотчик-інструктор, військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, ЗСУ виб’ють загарбників з лівого берега Дніпра у Херсонській області.
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"Лівий берег окупантам технічно та з військової точки зору втримати практично неможливо. Це найбільш далека точка від Росії. Тому вони рано чи пізно звідти підуть. ЗСУ їх звідти виб'ють. Росіяни будуть приймати рішення йти", – вважає він.
У росіян нема перспектив
Роман Світан зазначив, що у росіян не перспективна ситуація у Донецькій та Луганській областях. Однак вони активізувались у цих областях та намагаються атакувати Авдіївський напрямок, зокрема.
Ми, найімовірніше, ще будемо рухатись лівим берегом Дніпра. У нас на там набагато більше можливостей звільнити свою територію, ніж у росіян зайняти її на Донецькому та Луганському напрямках,
– сказав військовий експерт.
У Донецькій області дуже серйозні лінії оборони. Окупанти не дійшли навіть до другої лінії оборони Вугледар – Курахове – Карлівка – Очеретине – Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ – Слов'янськ. Про прорив першої лінії оборони можна говорити тільки тоді, коли військо доходить до другої. Ворог до неї навіть не наблизився.
Світан про можливості ЗСУ на лівому березі Дніпра: дивіться відео
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ сповільнила велика кількість неприємних сюрпризів від загарбників. Лідер наголосив, що для швидкого контрнаступу потрібні боєприпаси, люди та мотивація.
- Український лідер зазначив, що Україна намагатиметься досягнути позитивних результатів на полі бою до кінця 2023 року. Володимир Зеленський підкреслив, що ЗСУ переможуть попри труднощі на фронті.
- Начальник служби зв’язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що росіяни підтягували резерви та готувалися до наступу на Сході приблизно три місяці. Українська армія це бачила, тому теж готувалась. Основне завдання ворога на Сході – не дозволити ЗСУ просуватися вперед. Однак окупанти не встигають укріплюватись, тому їм нічого не вдасться.