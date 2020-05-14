Українців попереджають про пiдвищення рiвнiв води в річках: де є загрози

В Україні на 14 – 16 травня синоптики прогнозують підвищення рівнів води у деяких областях. Вона підніметься на 0,3 – 0,8 метра вище від поточних показників.

Негативних наслідків через підняття води не очікують, інформує Укргідрометцентр.

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На річках басейнів Сяну, Західного Бугу (Львівська та Волинська області) очікується підйом рівнів води на 0,3 – 0,8 метра над поточними рівнями,

– йдеться у повідомленні.

В Укргідрометцентрі зазначили, що підняття води прогнозують на період 14 – 16 травня.

До слова, на 14 травня синоптики прогнозують у деяких регіонах України опади. Дощитиме у західних, північних областях, до вечора опади можуть поширитися й на центральний регіон та Одещину.

Зверніть увагу! На початку травня Карпати серйозно замело снігом. А на Закарпатті сніг вкрив розквітлі сакури та інші дерева.