Українців попереджають про пiдвищення рiвнiв води в річках: де є загрози
В Україні на 14 – 16 травня синоптики прогнозують підвищення рівнів води у деяких областях. Вона підніметься на 0,3 – 0,8 метра вище від поточних показників.
Негативних наслідків через підняття води не очікують, інформує Укргідрометцентр.
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На річках басейнів Сяну, Західного Бугу (Львівська та Волинська області) очікується підйом рівнів води на 0,3 – 0,8 метра над поточними рівнями,
– йдеться у повідомленні.
В Укргідрометцентрі зазначили, що підняття води прогнозують на період 14 – 16 травня.
До слова, на 14 травня синоптики прогнозують у деяких регіонах України опади. Дощитиме у західних, північних областях, до вечора опади можуть поширитися й на центральний регіон та Одещину.
Зверніть увагу! На початку травня Карпати серйозно замело снігом. А на Закарпатті сніг вкрив розквітлі сакури та інші дерева.