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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Українців попереджають про пiдвищення рiвнiв води в річках: де є загрози

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Пiдвищення рiвня води у річках у травні 2020: де є загрози
Українців попереджають про пiдвищення рiвнiв води в річках / pmg.ua

В Україні на 14 – 16 травня синоптики прогнозують підвищення рівнів води у деяких областях. Вона підніметься на 0,3 – 0,8 метра вище від поточних показників.

Негативних наслідків через підняття води не очікують, інформує Укргідрометцентр.

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На річках басейнів Сяну, Західного Бугу (Львівська та Волинська області) очікується підйом рівнів води на 0,3 – 0,8 метра над поточними рівнями,
– йдеться у повідомленні.

В Укргідрометцентрі зазначили, що підняття води прогнозують на період 14 – 16 травня.

До слова, на 14 травня синоптики прогнозують у деяких регіонах України опади. Дощитиме у західних, північних областях, до вечора опади можуть поширитися й на центральний регіон та Одещину.

Зверніть увагу! На початку травня Карпати серйозно замело снігом. А на Закарпатті сніг вкрив розквітлі сакури та інші дерева.

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини України Погода Негода в Україні Волинь Новини Львова
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