Підвищення тарифів УЗ тягне за собою чимало негативних економічних наслідків, – експерт

Підвищення тарифів УЗ тягне за собою зниження валютних надходжень від експорту, скорочення податкових платежів і робочих місць.

Про це йдеться в матеріалі "Клієнт завжди неправий: "Укрзалізниця" готує бізнесу підвищення тарифів".

"За словами Кравцова, пропонується з 1 лютого 2019 р. підняти тарифи на 16,6% і далі з 1 травня, з 1 серпня і з 1 листопада – кожен раз на 2,5%. Само собою зрозуміло, що в представленій презентації УЗ не містилося оцінок впливу від такого підвищення на собівартість продукції у тих же металургійних або цементних підприємств, гірничодобувної промисловості і зернотрейдерів. А вона в такому випадку відчутно погіршиться", – повідомляє автор матеріалу Ігор Воронцов.

За словами автора матеріалу Ігора Воронцова, підвищення тарифів позначиться на показниках експорту і внутрішніх продажів – а отже, у підсумку і на обсягах вантажоперевезень. Крім того, за його словами, це тягне за собою зниження валютних надходжень у країну від експорту, скорочення податкових платежів і робочих місць всередині країни – якщо українські виробники погіршать конкурентні позиції на зовнішніх ринках.

"Але, як вже зазначалося, в УЗ не турбуються про загальнодержавні інтереси. Хоча, здавалося б, там повинні розуміти значимість впливу залізничного транспорту на стан в українській економіці і той "ефект доміно", який викличе запропонована так звана "індексація". Не випадково прем'єр Володимир Гройсман 31 серпня заявив, що "Укрзалізниця" повинна враховувати стан економіки країни при плануванні тарифів на вантажні залізничні перевезення і разом з бізнесом шукати збалансоване рішення", – пише Воронцов.

"Замість цього всі керівники "Укрзалізниці" принаймні за останні 12 років чомусь саме підвищення тарифів ставлять у главу кута в своїй діяльності. Такі питання, як оновлення вагонного парку та локомотивного господарства, поліпшення виробничих показників і передусім оборотності вагонів як мірила операційної ефективності, зниження витрат при закупівлях шляхом приведення цін від "космічних" до ринкових – чомусь завжди відсуваються навіть не на третій план, а кудись ще далі", – зазначає він.