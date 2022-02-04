Піклуються про мишей і їжаків: на залізниці пояснили, чому працівники колій косять траву взимку
Джерело:Цензор. Нет
В Укрзалізниці пояснили, чому їхні працівники на Закарпатті косили бур'ян взимку, будучи по коліна в снігу. Мовляв, таким чином турбуються про підземних жителів.
Інцидент зняв на відео мешканець Сваляви. Працівники самі не розуміли, чого мусять у сніг косити чагарники.
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Миші та їжаки можуть отримати стрес
У "Львівській залізниці" знайшли пояснення цього курйозу. Там зазначили, що з весни по осінь ремонтують самі колії й на косіння часу просто не вистачає. А саме взимку таке заняття береже від стресу мишей та їжаків.
Взимку такі роботи відбуваються відповідно до рекомендацій екологів, адже за таких обставин вдається мінімізувати вплив людини на фауну,
– пояснив речник "Львівської залізниці" Андрій Везденко.
Працівники наказу не розуміють
За місяць, провалюючись у сніг, робітники пройшли з косарками вздовж колій майже 10 кілометрів. Вони не розуміли, чому їх змусили виконувати таку роботу. Водночас зізнались, що якби не виконали наказ, то могли б отримати догани.
Залізничники косять траву в снігу: дивіться відео
За словами робітників, вони продовжать косити до весни. Їм треба прибрати ще майже 70 кілометрів вздовж колій. Є побоювання, що у березні все доведеться починати спочатку. Адже зараз обрізають лише верхів'я чагарників, а все інше заховалось під снігом.
Курйози Укрзалізниці
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