Гаряче повітря Африки знову принесе пил: метрологи відповіли, де і коли накриє Європу

Найближчими вихідними Францію та інші країни Європи накриє тепле повітря з Африки. Важливо, що воно нестиме пил із Сахари.

Метеорологи попереджають про повторне прибуття африканських повітряних мас до Європи цими вихідними. Високі температури та сахарський пил стануть причиною зміни погодних умов. Особливо це відчують жителі Франції.

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Тепло і пил з пустелі

За прогнозами, саме 6 та 7 квітня теплі вітри з півночі Африки принесуть не лише високі температури, а й дрібний пил із Сахари. Це може спричинити не тільки зміну кольору неба, але й незручності для людей з чутливими дихальними шляхами.

Цього разу феномен охопить значну частину Європи, і метеорологи очікують, що температура повітря підніметься вище 20 градусів за Цельсієм, а в деяких регіонах навіть досягне 30 градусів.

Специфічний відтінок неба, який надає сахарський пил, може стати причиною здивування та захоплення, однак варто пам'ятати про можливі негативні наслідки для здоров'я. Метеорологи радять людям бути обережними та вживати заходів для захисту, особливо тим, хто страждає на алергію чи має проблеми з диханням.



6 і 7 квітня пил зі Сахари накриє Європу / Карти, опубліковані метеорологом Гійомом Сеше

Цього разу феномен сахарського пилу, який минулого тижня в основному спостерігали на південний схід Франції, буде більш поширеним. З карт, опублікованих метеорологом, зрозуміло, що ці повітряні маси можуть досягти Польщі, Білорусі та навіть України.

Підсумовуючи, скажемо, що населення Європи має готуватися до чергового природного явища, яке принесе з собою не тільки тепло, але й потенційні виклики для здоров'я та довкілля.

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Також додамо, що 1 квітня в Укргідрометцентрі повідомили: пил з пустелі Сахара пошириться на більшість регіонів, небо буде тьмяним. Наступного дня там констатували, що пил все ще перебуває на території України, проте поступово переміщується в бік Росії.

Незадовго до цього частина Європи оповилась надзвичайно рідкісною хмарою пилу, який піднявся з пустелі Сахара. Пил з африканської пустелі забарвив небо в помаранчевий відтінок над певними регіонами Франції, Швейцарії та південної Німеччини.