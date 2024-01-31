Пілота "Джуса" посмертно нагородили орденом "За мужність" ІІ ступеня

Українського пілота Андрія (Джуса) Пільщикова посмертно нагородили орденом "За мужність". Він загинув 25 серпня у небі над Житомирщиною.

Наприкінці серпня 2023 року стало відомо про загибель пілота із позивним "Джус". Він був пілотом 40-ї бригади тактичної авіації.

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"Джуса" посмертно нагородили орденом "За мужність"

Українського пілота Андрія Пільщикова з позивним "Джус" нагородили Орденом мужності ІІ ступеня.

Нагороду, яку воїнові присвоїли посмертно, його близьким вручили наприкінці січня. Про це 31 січня повідомила кохана дівчина "Джуса" Меланія Подоляк.

У своєму профілі у соцмережі Меланія опублікувала орден та нагородну книжку до нього.

Посмертно. Не розумію досі цього слова. Не приймаю,

– написала вона.



Пілота Джуса посмертно нагородили орденом "За мужність" / Фото Меланія Подоляк

Відповідний указ президент України Володимир Зеленський підписав ще у вересні 2023 року.

Відповідно до нього, того дня державні нагороди отримали військовослужбовці, що "виявили особисту мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, за самовіддане виконання військового обов'язку".

Що відомо про загибель "Джуса"