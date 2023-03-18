Найняти іноземних пілотів для F-16 реально, коли отримаємо літаки, – Мусієнко

Українське військово-політичне керівництво заявляє про необхідність створення для України авіаційної коаліції. Мовиться першою чергою про передачу винищувачів F-16, які могли б ефективно захистити українське небо.

Українське командування могло б скористатися послугами найманих американських пілотів, якби Україні відправили західні винищувачі. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Дивіться також Найкращий пілот F-16 хоче допомогти Україні воювати: чи погодяться на це США

Нещодавно один з найвідоміших пілотів у світі Ден Гемптон запропонував, аби Україна найняла американських пілотів, які могли захищати українське небо.

Мусієнко назвав такий сценарій реалістичним, за умови, якщо Україна отримає літаки F-16. Він нагадав, що Україну зокрема захищає інтернаціональний легіон. Це іноземні бійці, які дають добровільну згоду, підписують контракт і воюють у складі української армії.

Ініціатива реалістична

Якщо мовиться про іноземних пілотів, то в нашому інтернаціональному легіоні цілком реалістичною є поява ескадрильї поруч з іншими військами, повідомив експерт.

Є всі механізми, як це можна зробити з дотриманням норм міжнародного права і українського законодавства,

– підкреслив Мусієнко.

Він переконаний, що пілоти можуть зголоситися на таку ініціативу. Однак питання в тому, якщо Україна найме приватну військову кампанію на кшталт Academi, чи є у них на озброєнні літаки.

Тому Україні в першу чергу потрібні літаки, а щодо пілотів Мусієнко вважає подібний тип найму – хорошою ідеєю.

Ініціатива американського пілота F-16: детальніше

Ден Гемптон – підполковник у відставці із позивним Two Dogs. Його називають "найсмертоноснішим" пілотом F-16. Він здійснив 151 бойовий виліт та має чи не найбільше військових нагород серед пілотів винищувачів з часів війни у В'єтнамі.

Гемптон вважає, що партнери передадуть Україні літаки F-16. А далі потрібно знайти людей, які мають тисячі годин польотів на цих винищувачах. Він вважає, що є достатньо таких пілотів, які погодилися б приїхати допомогти Україні. Гемптон сам заявив, що готовий на це піти, якщо уряди все погодять.

Гемптон вважає, що партнери передадуть Україні літаки F-16. А далі потрібно знайти людей, які мають тисячі годин польотів на цих винищувачах. Він вважає, що є достатньо таких пілотів, які погодилися б приїхати допомогти Україні. Гемптон сам заявив, що готовий на це піти, якщо уряди все погодять. Військовий експерт Петро Черник, такі люди як Ден Гемптон – просто неоціненні. Адже, щоб сформувалися базові навички польоту на F-16, потрібно близько 6 місяців. А такі пілоти як Ден вже вміють це робити і мають колосальний досвід.