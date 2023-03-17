Найкращий пілот F-16 хоче допомогти Україні воювати: чи погодяться на це США
Підполковник у відставці Ден Гемптон, якого вважають "найсмертоноснішим" пілотом F-16, заявив про готовність захищати українське небо. Це прекрасна ініціатива, але є одне "але".
Про це в ефірі 24 Каналу відзначив російський опозиційний політик і публіцист Андрій Піонтковський. Він підкреслив, що в боях на війні Росії проти України беруть участь громадяни західних країн, в тому числі й США.
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"Мова йде тільки про те, де він зможе взяти літак F-16. Але й тут є великі можливості", – сказав Піонтковський.
Хто дасть F-16
За словами Андрія Піонтковського в американському Конгресі уже є резолюція, яка зобов’язує США на законодавчому рівні передати Україні F-16. Але крім Сполучених Штатів в України є ще підтримка Великої Британії.
"Вона не стримує себе американськими проханнями, мовляв не використовувати цю зброю для ударів по Росії. Англійці першими дали танки, ракети й першими дадуть літаки. Українцям треба сучасні літаки", – відзначив опозиційний політик.
Андрій Піонтковський про плани США щодо пілотів: дивитись відео
Скористаються британськими літаками
У разі негативного сценарію, пілоти, які готові вступити в боротьбу, можуть скористатися британськими літаками, вважає публіцист. Бо у Великої Британії є й F-16, й "Typhoon", на яких вже тренуються українські пілоти.
Це прекрасна ініціатива. Якщо не спрацює фантастичний для нас провал Росіян біля Бахмута, ПВК "Вагнера" не втечуть, то вирішальним буде той самий класичний наступ в кінці квітня – травня і оперативно буде вирішуватися питання і про пілотів, і про літаки F-16,
– резюмував Андрій Піонтковський.
Нагадаємо, 16 березня з’явилася заява Дена Гемптона про готовність допомогти Україні. Він вважає, що партнери передадуть ЗСУ бажані літаки, і найважливіше – знайти людей, які вже мають тисячі годин польотів на таких винищувачах і не потребують навчання. У свою чергу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, дуже багато людей у всьому світі підтримує Україну. А з початком повномасштабного вторгнення був створений Інтернаціональний легіон, у складі якого служать добровольці з 55 країн усіх континентів.
F-16 для України: що відомо
- Сучасні винищувачі стануть кращим варіантом для України і зможуть переломити хід війни. Україна давно прагне отримати винищувачі, однак передачу сучасних літаків ускладнюють кілька факторів. Деталі про це тут.
- Сенатори від обох партій США тиснуть на Пентагон задля відправки F-16 в Україну – вісім посадовців написали Ллойду Остіну листа. Його основна ціль – переконати Байдена відправити Києву F-16 або подібні літаки.