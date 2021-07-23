Договір можна зірвати, – Піонтковський прокоментував угоду США і Німеччини
Джерело:24 канал
У Конгресі США засуджують цей новий пакт Джо Байдена – Ангели Меркель. Критикують угоду не тільки республіканські противники американського президента, а й демократи.
Звернення Верховної Ради до Конгресу – чудовий, історичний крок. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський.
До теми Триває системна зрада України, – Піонтковський про угоду США та Німеччини
За його словами, звернення сформували з жорстких висловів, які засуджують відповідну угоду. Більшість конгресменів зустрінуть звернення з великим ентузіазмом.
Як можна зірвати угоду
Ні президенту Володимиру Зеленського, ні міністру закордонних справ Дмитру Кулебі не дуже вигідно з дипломатичного погляду різко критикувати американську ситуацію напередодні зустрічі з Байденом. Водночас це може зробити Конгрес США і Рада під час своїх міжпарламентських зв'язків.
Я думаю, що цю нову угоду, нову зраду України цілком можна зірвати, мобілізувавши американський Конгрес,
– наголосив Піонтковський.
Для цього Рада повинна сформувати дуже презентаційну делегацію і відправити її у Конгрес, поки він не перебуває на канікулах.
"Це дозволить і досягнути консолідації патріотичних сил України. Адже в цю делегацію долучать представників різних фракцій. "Європейська Солідарність" і "Слуга народу" разом, не відволікаючись на закиди один одного, можуть відстоювати позицію України", – наголосив публіцист.
Піонтковський прокоментував угоду Німеччини і США: дивіться відео
Багато залежить від дипломатії
Ще один гарний крок, як розповів Піонтковський, спільна заява очільника МЗС і Польщі. Балтійські країни, Румунія, Туреччина, Велика Британія можуть створити дуже хороший фронт супротиву зради і в Європі, і в американському Конгресі.
"Наразі дуже багато залежить від української дипломатії. Тому що друзі України з-за кордону не можуть бути більше українцями, ніж самі українці", – додав публіцист.
Що відомо про угоду США і Німеччини: коротко
- Чинна канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден ухвалили угоду щодо "Північного потоку-2".
- Згідно з документом, Україна після запуску російського газопроводу отримає транзит газу.
- Після угоди Меркель зателефонувала президенту Росії Володимиру Путіну, щоб обговорити питання в галузі енергетики.