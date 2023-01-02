Обвал російької імперії, – Піонтковський назвав найбільшу політичну несподіванку 2022 року

У 2022 році стався обвал російської влади на теренах колишнього СРСР. Це можна назвати однією з найбільших політичних несподіванок року, що минув.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист і опозиційний політик Андрій Піонтковський. Цей рік зруйнував одну з найбільших мрій Путіна – відновити СРСР.

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Обвал російської імперії

Піонтковський зазначив, що успішний спротив України не був для нього несподіванкою. Його більше здивувало те, як різко почала обвалюватись російська імперія. Не секрет, що однією з головних задач Путіна у війні було не лише руйнування України, а й відродження СРСР, тим паче в рік 100-річчя від дня його створення.

Україна ще не здобула остаточно свою незалежність, але вона вже звільнила народи колишнього СРСР. Ви подивіться, як поводить себе Казахстан, Азербайджан й навіть, здавалося б, пов'язана повністю Вірменія. Пашинян демонструє останнім часом, що Вірменія не буде залишатись вічно російською колонією,

– зауважив російський публіцист.

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Руйнація російських союзів

Він продовжив, що у світлі цього ОДКБ вмерла, СНД також. Країни Середнього Сходу також змінили свій підхід до стосунків з Росією. Зокрема, президент Таджикистану Емомалі Рахмон прямо публічно критикував і принижував Путіна.

"Обвал російської влади на всьому пострадянському просторі дуже швидкий. Він породжений перемогою України. Те ж саме й на Далекому Сході, бо Україна врятувала Тайвань. Якби прогнози американської розвідки щодо поразки України за 5 днів справдились, то сьогодні б уже не було незалежного Тайваню", – наголосив російський опозиційний політик.

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