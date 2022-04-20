Після бунту батьків строковиків, які втонули з "Москвою", у Росії можливий провал призову

Весняний призов у Росії може не відбутися. Експерти сходяться на думці, що йому може завадити потоплення крейсеру "Москва", який підбили Збройні Сили України.

Про це у фейсбуці написав журналіст Роман Цимбалюк. Він додав, що в знак протесту у Росії навіть підпалили один військкомат.

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На "Москві" загинули строковики

У соцмережах та на регіональних ресурсах все частіше з'являються повідомлення зниклих матросів, здебільшого строковиків. Попри заяви Росії, що до "спецоперації" залучають лише контрактників, батьки просять надати інформацію про синів, які зникли разом із "Москвою".

Батьки повідомили, що їхні діти точно були на крейсері та готувалися до висадки десанту в Одесі.

Наразі вдалося встановити, що після знищення "Москви" зникли:

21-річний Сергій Грудінін,

20-річний Микита Сиромясов,

19-річний Андрій Цивов,

19-річний Артем Мішустін.

Родичі продовжують шукати їх, проте у відповідь – тиша.

Цимбалюк зазначає, що у разі подовження бойових дій, новобранці, які підпадають під весняний призов, мають непогані шанси стати гарматним м'ясом в українських степах.

Що відомо про затоплення крейсера "Москва"

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