Після наказу Байдена: директор ЦРУ таємно зустрівся з одним із лідерів "Талібану"

Директор ЦРУ Вільям Джозеф Бернс 24 серпня таємно зустрівся з одним із лідерів "Талібану" у Кабулі. Зустріч нібито відбулася за вказівкою президента США Джо Байдена.

Відповідну інформацію виданню повідомили двоє американських чиновників. Зустріч відбулася на тлі встановлення талібами так званого дедлайну для евакуації людей з Афганістану.

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США підтримували контакти з "Талібаном"

Згідно з інформацією журналістів, протягом всього процесу евакуації адміністрація Джо Байдена підтримувала постійні контакти з представниками "Талібану" як в Афганістані, так й у столиці Катару, де розташований офіс талібів.

Після того як "Талібан" взяв під контроль Кабул – таємна зустріч глави ЦРУ зі співзасновником та заступником лідера талібів Абдулом Гані Барадаром є найвищою за рівнем серед прямих контактів Сполучених Штатів та талібів.

У коментарі виданню один з чиновників зазначив, що відповідна зустріч показує, що Білий дім прагне чітко зрозуміти позицію "Талібану". Це відбувається на тлі того, що 31 серпня спливає встановлений бойовиками термін для евакуації громадян західних країн через аеропорт столиці Афганістану.

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Натомість інший американський чиновник назвав зустріч "обміном думками про те, що має бути зроблено до 31 серпня". За інформацією ЗМІ, коментувати відповідну зустріч у ЦРУ відмовилися.

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