По всій Україні – повітряна тривога: повідомляють про крилаті ракети у небі
4 червня 2023, 01:50Читать новость на русском
По всій Україні у ніч на 4 червня оголосили повітряну тривогу. Українців попереджують про загрозу ракетного удару та атаку дронами-камікадзе.
Людей просять не ігнорувати сповіщення про загрозу. До відбою необхідно перебувати в укриттях цивільного захисту, нагадує 24 Канал.
Зверніть увагу Атака по передмістю Дніпра: кількість постраждалих зросла до 20, серед них – 5 дітей
У Черкаській ОВА станом на 03:19 повідомляють про підвищену загрозу для Уманщини. Повітряну тривогу також оголосили у Львівській, Закарпатській, Рівненській та Волинській областях. Станом на 02:37 повітряна тривога – у всіх областях України. Станом на 02:34 моніторингові групи заявляють про крилаті ракети у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Станом на 02:22 повітряну тривогу оголосили у таких областях: Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська, Житомирська, Вінницька, Одеська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Чернігівська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Сумська, Харківська, Донецька, Луганська (там тривога триває понад рік). Також про загрозу сповіщають жителів української столиці. У мережі повідомляли про можливі пуски ракет з Каспію. Окрім того, попереджують про можливу атаку дронами-камікадзе. Раніше увечері 3 червня Росія атакувала передмістя Дніпра. Ворожа ракета влучила між двома двоповерховими житловими будинками. Люди опинилися під завалами. Відомо про щонайменше 20 постраждалих (5 дітей). Їм надають необхідну допомогу. Госпіталізація знадобилася більшості постраждалих. Наразі з-під завалів врятували 4 людей. Пошуково-рятувальна операція триває. Президент Володимир Зеленський показав кадри з місця удару.