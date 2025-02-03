Потрапив під обстріл на робочому місці: у лікарні Херсона помер працівник міськради

Сьогодні, вранці 3 лютого, у лікарні помер працівник комунального підприємства "Міське дорожнє управління". Володимир Васильків потрапив під російський обстріл 30 січня просто на робочому місці.

Чоловікові було 62 роки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

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Що відомо про загиблого

Володимир виконував свої обов'язки, коли ворог атакував Корабельний район міста. Працівник комунального підприємства зазнав тяжких поранень. Попри всі зусилля лікарів, травми виявились смертельними.

У Херсонській МВА кажуть, що за останні кілька діб там втратили одразу 2 працівників, ще 1 – поранено.

Наприкінці минулого тижня російські терористи скинули з БпЛА вибухівку на працівників КП "Херсонміськсвітло". Батько і син якраз повертались із роботи додому. На місці події загинув 22-річний Андрій Андрійович Скорик, а старшого Андрія Скорика доставили в лікарню у стані середньої тяжкості.

Херсон пам’ятає кожного і кожну. Життя триває заради перемоги,

– написав Мрочко.

До слова, вчора, 2 лютого, Росія завдала авіаудару по центру Херсона. Серйозно пошкоджено житлову зону, постраждали троє людей, серед них 2 жінки з важкими травмами. Окрім цього, ворог атакував маршрутку, скинувши з дрона вибухівку. Постраждало п'ятеро цивільних, зокрема 2 дітей.

Росія регулярно обстрілює й енергетичну інфраструктуру області – на деяких ділянках світла немає місяцями.