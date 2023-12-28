Після російської атаки у частині Херсона зникла електрика

Увечері окупанти вкотре обстрілювали Херсон. У частині міста зникло світло.

Російські військові поливали вогнем обласний центр Херсонщини. У місті лунали потужні вибухи.

Дивіться також Могли бити прицільно: укриття у Херсоні не витримало обстрілу окупантів

У Херсоні зникло світло

Приблизно о 18:19 очільник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про вибухи у Дніпровському районі Херсона. Він зазначив, що прибережна зона перебуває під обстрілом з тимчасово окупованого лівобережжя.

Тримайтеся подалі від вікон! Будьте обережні! Ворог може повторити атаку,

– закликав посадовець.

Пізніше він розповів, що внаслідок російської атаки у місті частково зникла електрика.

Окупанти вдарили по залізничному вокзалу у Херсоні

26 грудня надвечір російські військові обстрілювали Херсон. Вони вдарили по залізничному вокзалу, де на прибуття евакуаційного потягу чекали понад 140 людей. Унаслідок ворожої атаки пошкодження зазнав як і сам вокзал, так і рухомий склад.

У МВС повідомили про загибель 29-річного поліцейського з Кіровоградщини. Чоловік отримав смертельне поранення, коли евакуйовував людей. В офіцера залишилися двоє малолітніх дітей.

Також відомо, що серед поранених – двоє його колег, а також двоє цивільних. В ОВА розповіли про стан потерпілих цивільних. Там зазначили, що 52-річний чоловік у лікарні в тяжкому стані, в нього вибухова травма, травматичний шок і поранення плеча, другий постраждалий – 30-річний херсонець отримав поранення нижньої кінцівки, зараз він у лікарні, його стан середнього ступеня тяжкості.

В Укрзалізниці розповіли, що пасажирів безпечно доправили автобусами до Миколаєва, де вже підготували резервні поїзди для того, аби розвести людей до місця призначення.

Тим часом у владі Херсона повідомили, що внаслідок російського обстрілу 26 грудня пшкоджено вагони, три приватні будинки, територію бази, мотель та магазин. Руйнування самого вокзалу значні: немає жодного вцілілого вікна, частково зруйновано стіни та покрівлю.