Після розмови з Байденом: Нетаньяху продовжить операцію проти ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що продовжить військову операцію проти ісламістського угруповання ХАМАС. Це відбулося одразу після того, як чиновник телефоном порозмовляв з президентом США Джо Байденом.
Ізраїль відкинув заклики про деескалацію
Байден під час розмови закликав ізраїльського прем'єра до деескалації конфлікту. Однак той лише подякував американському президенту, а до його слів не дослухався.
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Я повний рішучості продовжувати цю операцію до тих пір, поки не буде досягнута її мета – відновлення миру та безпеки для вас, громадяни Ізраїлю,
– заявив Нетаньяху.
Він зазначив, що кожного дня армія Ізраїлю атакує нові об'єкти бойовиків у Секторі Газа та нейтралізує все більше їх командирів: "Знищуємо все більше багатоповерхівок, які використовують терористи, знищуємо все більше складів зі зброєю".Зверніть увагу! Під час розмови Байден та Нетаньяху обговорили стан конфлікту Ізраїлю та Палестини. Президент наголосив, що очікує значної деескалації на шляху до припинення вогню. До речі, раніше Ізраїль хотів розпочати наземну операцію у Секторі Гази, однак цьому завадила адміністрація Байдена.
Коротко про конфлікт між Ізраїлем та Палестиною
- Багаторічний конфлікт загострився на початку травня, коли Ізраїль почав виселяти палестинські сім'ї з їхніх домівок у Східному Єрусалимі.
- Ввечері 10 травня з Сектору Гази випустили ракети на Ізраїль, держава атакувала у відповідь.
- За даними ВООЗ, внаслідок обстрілів у Палестині загинули 222 людини, серед них є понад 60 дітей. Поранення отримали щонайменше 6 тисяч 46 палестинців.
- Зауважимо, жертв у Ізраїля значно менше – 10 осіб. Все тому, що майже всі випущені ракети у сторону держави ліквідовує система "Залізний купол".