Після розмови з Байденом: Нетаньяху продовжить операцію проти ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що продовжить військову операцію проти ісламістського угруповання ХАМАС. Це відбулося одразу після того, як чиновник телефоном порозмовляв з президентом США Джо Байденом.

Ізраїль відкинув заклики про деескалацію

Байден під час розмови закликав ізраїльського прем'єра до деескалації конфлікту. Однак той лише подякував американському президенту, а до його слів не дослухався.

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Я повний рішучості продовжувати цю операцію до тих пір, поки не буде досягнута її мета – відновлення миру та безпеки для вас, громадяни Ізраїлю,

– заявив Нетаньяху.

Він зазначив, що кожного дня армія Ізраїлю атакує нові об'єкти бойовиків у Секторі Газа та нейтралізує все більше їх командирів: "Знищуємо все більше багатоповерхівок, які використовують терористи, знищуємо все більше складів зі зброєю".

що очікує значної деескалації на шляху до припинення вогню. До речі, раніше Ізраїль хотів розпочати наземну операцію у Секторі Гази, однак цьому завадила адміністрація Байдена.

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