Велике перевзуття стада: що чекає на Росію після падіння кремлівського режиму

Я дуже сподіваюся дожити до кінця кремлівського режиму. Дочекатися, коли станеться традиційне викриття, тушку покійника викинуть з мавзолею... Ну, все, що зазвичай відбувається після того, як черговий російський "великий і страшний" накривається тазиком.

Велике перевзуття

Мені страшно цікаво послухати, як вся ця банда відданих – далеких і близьких до влади – почне крутитися, розповідаючи, що були не при ділах. Не знали, не розуміли, не думали, були введені в оману. Як вимолюватимуть нормальне до себе ставлення, зняття санкцій та заборон, як будуть хоч мізинчик просовувати у ненависний сьогодні західний світ.

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Ми почуємо безліч чудних історій про російську природну "миролюбність, про прагнення законності, про неприйняття агресії на генетичному рівні". Шаман заспіває проникливо "Чи хочуть росіяни війни?". І офіційні особи, плюнувши на ще живого Дмітрія Медведєва, почнуть розмахувати новими договорами про обмеження ядерних озброєнь.

Боюся, що рано чи пізно світ повірить, що це Владімір Путін був у всьому винен. Тільки Путін – і більше ніхто. А мільйони росіян, які зараз йому аплодують, були "введені в оману". Тут непогано було б для достовірності картинки притягнути до відповідальності все ще живих пропагандистів – саме вони обдурювали маси за злочинним наказом покійного вже керівництва.

Велике перевзуття завжди слідує за смертю диктатора, і я хочу поспостерігати за черговою загальною зневагою.

Хоча, заради справедливості... Хіба хтось дав офіційну оцінку Фінській війні? Нападу на Польщу у 1939 році та російсько-польській війні 1920 року? Хіба визнали злочинною війну в Афганістані та знищення мільйонів афганців радянськими військами? По суті, ніякого осмислення і тим більше переосмислення політики та методів не відбулося. Овеча шкура накинута на закривавлену пащу вовка – зовсім не означає перевиховання хижака та появи ягняти.

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Суть не змінюється. Але сам процес перевзуття стада – це епічне видовище. Дуже хочеться ще раз подивитися на масове прозріння та тонни крокодилових сліз.

Світ повірить їм знову й історія повториться

Що кумедно, я майже певен, що цей номер спрацює. Не одразу, але спрацює. Їх пустять у цивілізований світ. Спочатку в передпокій, де найхитріші представники мас, що перевиховалися, несміливо тупцюватимуть біля порога.

Потім запросять до вітальні. Потім пустять за стіл, хоч і посадять з краю. А в результаті рано чи пізно вони знову спробують вломитись у спальню господарів з автоматом. За звичкою. І зроблять нову Бучу за наказом нової нікчеми, що пробралася до Кремля. Як уже неодноразово було і як ще неодноразово буде.

Тому що мімікрія не дорівнює каяттю та переосмисленню. Без покаяння та переосмислення суспільство не змінити.