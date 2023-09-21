Удар по Чорноморському флоту в Криму: супутникові знімки підтвердили знищення командного пункту

Україна 20 вересня завдала удару по командному пункту Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму. Хоча окупанти фантазують про успішну роботу ППО, супутникові знімки свідчать, що удар досяг мети.

Журналісти опублікували перші супутникові знімки після удару по командному пункту Чорноморського флоту Росії біля селища Верхньосадове в окупованому Криму. У ЗСУ напередодні підтвердили, що там було завдано успішного удару.

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Унаслідок удару пошкоджено щонайменше одну будівлю

На свіжих супутникових знімках Planet Labs за 21 вересня видно, що внаслідок вибухів 20 вересня на цій території було пошкоджено щонайменше одну будівлю, частина якої була знищена.

Командний пункт Чорноморського флоту Росії до та після удару / Фото "Схеми"

Як повідомляє "Радіо Свобода", там розміщено 744-й Центр зв'язку командування Чорноморського флоту Росії.

Удар по командному пункту Чорноморського флоту: деталі

У районі Севастополя в окупованому Криму 20 вересня прогриміли потужні вибухи.

Представник ГУР Андрій Юсов 20 вересня підтвердив 24 Каналу ракетну атаку по місцях дислокації російської техніки в окупованому Криму.

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Він зазначив, що в окупованому Криму триває комплекс заходів українських Сил безпеки та оборони. За його словами, мета цих планових заходів – послабити позиції ворога, бо наразі Крим є логістичним хабом для перекидання на інші ділянки фронту сил і засобів окупантів.

Водночас так звана окупаційні адміністрації Севастополя повідомляли, що у Верхньосадовому та Качі сили російського ППО нібито збили безпілотники, після чого почалася пожежа.

Пізніше ставленик Кремля в окупованому Севастополі Михайло Развожаєв заявив про буцімто "відбиття ракетної атаки". Як свідчать супутникові знімки, всі заяви окупантів виявилися брехнею.