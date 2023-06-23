Після удару по Чонгарському мосту окупанти звели понтонну переправу: супутникові знімки
Джерело:"Схеми"
Після удару по Чонгарському мосту російські загарбники звели понтонну переправу. До того ж удар призвів до утворення заторів на виїзді з Криму.
Супутник Planet Labs зафіксував нову понтонну переправу, зведену під Чонгарським мостом. Це сталось після його обстрілу.
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Нова переправа після удару по Чонгарському мосту
На оприлюднених кадрах можна побачити сліди від удару по Чонгарському мосту та іншому, що поруч із ним.
Нова понтонна переправа / фото "Схеми"
До речі, те, що терористи звели переправу вже після удару, свідчать знімки з супутника, зроблені за 18 травня.
Окупанти звели переправу вже після удару / фото "Схеми"
Шалені затори на виїзді з Криму
Також стало відомо, що удар по Чонгарському мосту призвів до утворення заторів на виїзді з Криму. Ворожа влада рекомендує водіям виїжджати через Красноперекопськ і Вірменськ, що збільшує час проходження в окуповані Генічеськ і Мелітополь.
Військові експерти зазначають, що Росія активно використовувала Чонгарський міст для перекидання військової техніки та особового складу на фронт.
Затори на виїзді з Криму: дивіться відео
Удар по Чонгарському мосту: що відомо
- 22 червня під безпосереднє ураження потрапили Чонгарський міст та дублювальний міст поруч.
- Внаслідок удару міст був пошкоджений у двох місцях.
- Удар по Чонгарському мосту спричинить чималі проблеми з логістикою окупантів. Через це росіяни розглядають сценарій щодо відходу з Криму.
- У ГУР МО кажуть, що робота з деокупації українських територій триває. Андрій Юсов наголосив, що удар по мосту – це планомірна робота Сил безпеки, оборони, Руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях.
- До речі, через удар по Чонгарському мосту окупаційна влада почала погрожувати ударами по Одесі та Молдові.
- В Офісі Президента зазначили, що атака мостів, інфраструктури забезпечення та логістичних шляхів є абсолютно конкретним військовим сенсом.