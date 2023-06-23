Після удару по Чонгарському мосту окупанти звели понтонну переправу: супутникові знімки

Після удару по Чонгарському мосту російські загарбники звели понтонну переправу. До того ж удар призвів до утворення заторів на виїзді з Криму.

Супутник Planet Labs зафіксував нову понтонну переправу, зведену під Чонгарським мостом. Це сталось після його обстрілу.

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Нова переправа після удару по Чонгарському мосту

На оприлюднених кадрах можна побачити сліди від удару по Чонгарському мосту та іншому, що поруч із ним.



Нова понтонна переправа / фото "Схеми"

До речі, те, що терористи звели переправу вже після удару, свідчать знімки з супутника, зроблені за 18 травня.



Окупанти звели переправу вже після удару / фото "Схеми"

Шалені затори на виїзді з Криму

Також стало відомо, що удар по Чонгарському мосту призвів до утворення заторів на виїзді з Криму. Ворожа влада рекомендує водіям виїжджати через Красноперекопськ і Вірменськ, що збільшує час проходження в окуповані Генічеськ і Мелітополь.

Військові експерти зазначають, що Росія активно використовувала Чонгарський міст для перекидання військової техніки та особового складу на фронт.

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