Ракетний удар по Кривому Рогу: є постраждалі, спалахнула пожежа

Росія атакувала Кривий Ріг балістикою вдень 29 березня. Внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

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Посадовець констатував, окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. Під ракетним ударом – Кривий Ріг.

Попередньо, є постраждала. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура,

– заявив Сергій Лисак.

Голова ОВА додав, що всю інформацію ще уточнюють. Посадовець закликав не нехтувати повітряною тривогою. Наголосив, попередження про небезпеку ще актуальне.

Уже о 12:06 стало відомо, що кількість постраждалих зросла. Про це написав голова Ради оборони Кривого Рогу.

На зараз 5 поранених, усі середні. Ракетний удар у щільній міській забудові. Усі працюємо,

– зазначив Олександр Вілкул.

Очільник ОВА також повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, школа й автомийка.

Голова Криворізької РДА Євген Ситниченко написав, що без вікон залишилися багатоквартирні та приватні будинки навколо, пошкоджено будівлю школи, автомийку, побиті автівки.

Зауважимо, вибухи у Кривому Розі прогриміли близько 11:28. Кілька хвилин до цього, об 11:24, Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку. Об 11:26 написали, що швидкісна ціль курсом на Кривий Ріг.

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