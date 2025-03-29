Ракетний удар по Кривому Рогу: є постраждалі, спалахнула пожежа
- Росія вдарила балістикою у щільній міській забудові Кривого Рогу. Спалахнула пожежа.
- Станом на 12:06 відомо про 5 постраждалих. Пошкоджені багатоповерхівки й приватні будинки, школа.
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою вдень 29 березня. Внаслідок ворожого удару спалахнула пожежа.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Атака на Кривий Ріг сьогодні
Посадовець констатував, окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. Під ракетним ударом – Кривий Ріг.
Попередньо, є постраждала. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура,
– заявив Сергій Лисак.
Голова ОВА додав, що всю інформацію ще уточнюють. Посадовець закликав не нехтувати повітряною тривогою. Наголосив, попередження про небезпеку ще актуальне.
Уже о 12:06 стало відомо, що кількість постраждалих зросла. Про це написав голова Ради оборони Кривого Рогу.
На зараз 5 поранених, усі середні. Ракетний удар у щільній міській забудові. Усі працюємо,
– зазначив Олександр Вілкул.
Очільник ОВА також повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, школа й автомийка.
Голова Криворізької РДА Євген Ситниченко написав, що без вікон залишилися багатоквартирні та приватні будинки навколо, пошкоджено будівлю школи, автомийку, побиті автівки.
Зауважимо, вибухи у Кривому Розі прогриміли близько 11:28. Кілька хвилин до цього, об 11:24, Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку. Об 11:26 написали, що швидкісна ціль курсом на Кривий Ріг.
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Росія масовано атакувала Дніпро "Шахедами"
- До слова, у ніч на 29 березня терористи масовано атакували Дніпро "Шахедами". Спалахнула масштабна пожежа.
- Росіяни вбили 4 людей. Станом на ранок кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки зросла до 21. Наймолодшим – 19 років, а найстаршому – 74. У лікарнях залишаються 13 потерпілих. Медики надають усю необхідну допомогу.
- Голова ОВА повідомив, що за уточненими даними вогнем знищені 4 приватні будинки, ще щонайменше 10 пошкоджені. Понівечені й декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення й гаражі. Також потрощені десятки автівок, є знищені мотоцикли.