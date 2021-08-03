Після вбивства Шишова вже все зрозуміло зі справою Шеремета, – журналіст
Джерело:твітер Дениса Казанського
Україну 3 серпня приголомшило нібито самогубство лідера "Білоруського дому" Віталія Шишова. Активіста родом з Білорусі знайшли повішеним у Києві.
На трагедію відреагував відомий український відеоблогер Денис Казанський.
Важливо Зниклого в Києві голову "Білоруського дому" Шишова знайшли повішеним
За його словами, після вбивства Віталія Шишова, усе остаточно стає зрозумілим і зі справою Шеремета. Варто нагадати, що білоруський журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року у центрі Києва. Під авто, яким він керував, була встановлена вибухівка.Зверніть увагу! І Шишов, і Шеремет були противниками режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Зауважимо, що кілька депутатів Європарламенту також переконані, що лідера "Білоруського дому" вбили за наказом диктатора Лукашенка.
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Шишова знайшли повішеним: усе, що відомо
- Громадянина Білорусі Віталія Шишова, який напередодні зник у Києві, 3 серпня знайшли повішеним в одному зі столичних парків. Його тіло було неподалік від квартири активіста.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Українські правоохоронці наголосили, що перевірятимуть всі версії трагедії, зокрема й можливість вбивства, замаскованого під суїцид.
- Крім поліцейських, за справу візьмуться журналісти-розслідувачі Bellingcat. Цікаво, що один з журналістів Христо Грозєв також переконаний, що у випадку з Шишовим мовиться не про самогубство.
- Соратники активіста розповіли, що за ним стежили відтоді, як чоловік приїхав в Україну. Його друзі впевнені, що це було не самогубство.