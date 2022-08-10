У Зеленського вважають, що після масштабного вторгнення деокупація Криму стала ближчою

Вибухи на військовому аеродромі поблизу Новофедорівки 9 серпня спричини справжню паніку серед туристів та росіян, які перебралися жити до Криму після його анексії. Вони не на жарт перелякалися, тож почали активно пакувати валізи.

росіяни масово втікають з Криму

Кримські пляжі, на яких було добре чути вибухи та видно хмари чорного диму, спорожніли одразу після "хлопків". Тоді ж з'явилися і затори з автомобілів – люди масово тікали з місця подій. Про це 24 каналу розказала постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.

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Варто зауважити, що істерія не закінчилася, коли вибухи стихли, а лише набрала обертів. Так, за добу з'явилися десятки оголошень про продаж квартир у населених пунктах Криму. Їх готові продавати за невеликі, у доларовому еквіваленті, гроші та навіть обмінювати на машини.

Як розповіла Таміла Ташева, зараз дійсно можна спостерігати масовий виїзд людей через Керченський міст. Є кілька причин того, що з'явилися величезні затори і одна з них – це те, що певна частина людей злякалися вибухів та їхнього можливого продовження, і вирішила тікати. Крім того, у Новофедорівці та, ймовірно, на шляху до Кримського мосту є блокпости, проходження яких вповільнює рух та створює додаткове навантаження.

повернення Криму під контроль України все ближче

Ми розуміємо, що вони будуть виїжджати, якщо не вчора, сьогодні або завтра, то через деякий час, коли ми звільнимо територію тимчасово окупованого Кримського півострова. У нас щодо цього немає жодних сумнівів,

– констатувала вона.

Ташева погодилася зі словами президента Зеленського, який у вечірньому зверненні 9 серпня наголосив, що хоч ми і не знаємо, коли саме Крим повернеться під контроль України, але точно за нього будемо боротися.

"Я впевнена, що цей процес буде набагато швидшим, аніж ми уявляли ще пів року або рік тому, коли проводили першу Кримську платформу. Але сумнівів у нас немає, ми боремось за всі наші території і наших людей", – підсумувала постійна представниця президента України в АР Крим.

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