Росія готує Сочі до "бавовни": після вибухів у Новоросійську окупанти посилюють безпеку

Росіяни після вибухів у Новоросійську 4 серпня вирішили посилити безпеку. Окупанти розхвилювалися за долю Сочі.

Мер Сочі Аліксєй Копайгородський повідомив, що в районі морського торгового порту Сочі посилять заходи безпеки, пише 24 Канал. На такий крок росіяни вирішили піти після нічної атаки на Новоросійськ.

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Росіян у Сочі налякали вибухи в Новоросійську

Копайгородський заявив, що рішення посилити заходи безпеки районі морського торгового порту Сочі ухвалили після наради з керівниками силових відомств.

Зазначимо, що пункти базування чорноморського флоту Росії розташовані в окупованому Севастополі та Новоросійську. Також там розташовані військово-морські бази ворога.

Водночас раніше Росія стягувала бойові кораблі у район Сочі. Так, у 2014 році під час зимових Олімпійських ігор російська флотилія оточила Сочі.

Тоді російське керівництво зосередило біля кавказького узбережжя майже 30 кораблів.

Що відомо про атаку на Новоросійськ

У ніч на 4 серпня жителі Новоросійська чули гучні звуки вибухів. Російське міноборони заявило про нібито атаку на морський порт у Новоросійську.

Що більше, у Росії нафантазували, що екіпажі кораблів "Оленегорський горняк" і "Суворовец" нібито відбили атаку двох дронів.

Однак у Росії намагаються замовчати те, що великий десантний корабель "Оленегорський горняк" зазнав серйозних пошкоджень і може затонути. Самі ж росіяни опублікували відео, як корабель намагаються відтягнути до берега.

Про долю російського катера П-349 "Суворовец" наразі не повідомляється. Існує ймовірність, що він взагалі затонув, однак ця інформація потребує підтвердження.

Аатака на "Оленегорський горняк" – це спецоперація СБУ разом з ВМС. У СБУ показали відео атаки, внаслідок якої "Оленегорський горняк" отримав серйозну пробоїну.

Ворожий корабель наразі не може виконувати свої бойові завдання.

Зазначимо, що Росія перекинула "Оленегорський горняк" у Чорне море з Північного флоту перед початком повномасштабного вторгнення в Україну. До цього корабель двічі був на ремонті.