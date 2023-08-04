Росія готує Сочі до "бавовни": після вибухів у Новоросійську окупанти посилюють безпеку

4 серпня 2023, 12:53
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Росіяни після вибухів у Новоросійську 4 серпня вирішили посилити безпеку. Окупанти розхвилювалися за долю Сочі.

Мер Сочі Аліксєй Копайгородський повідомив, що в районі морського торгового порту Сочі посилять заходи безпеки, пише 24 Канал. На такий крок росіяни вирішили піти після нічної атаки на Новоросійськ.

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Росіян у Сочі налякали вибухи в Новоросійську

Копайгородський заявив, що рішення посилити заходи безпеки районі морського торгового порту Сочі ухвалили після наради з керівниками силових відомств.

Зазначимо, що пункти базування чорноморського флоту Росії розташовані в окупованому Севастополі та Новоросійську. Також там розташовані військово-морські бази ворога.

Водночас раніше Росія стягувала бойові кораблі у район Сочі. Так, у 2014 році під час зимових Олімпійських ігор російська флотилія оточила Сочі.

Тоді російське керівництво зосередило біля кавказького узбережжя майже 30 кораблів.

Зверніть увагу. Росія після атаки по Кримському мосту також вирішила посилити безпеку незаконної забудови. Так, окупанти встановили бонові загородження проти морських дронів.

Що відомо про атаку на Новоросійськ

  • У ніч на 4 серпня жителі Новоросійська чули гучні звуки вибухів. Російське міноборони заявило про нібито атаку на морський порт у Новоросійську.
  • Що більше, у Росії нафантазували, що екіпажі кораблів "Оленегорський горняк" і "Суворовец" нібито відбили атаку двох дронів.
  • Однак у Росії намагаються замовчати те, що великий десантний корабель "Оленегорський горняк" зазнав серйозних пошкоджень і може затонути. Самі ж росіяни опублікували відео, як корабель намагаються відтягнути до берега.
  • Про долю російського катера П-349 "Суворовец" наразі не повідомляється. Існує ймовірність, що він взагалі затонув, однак ця інформація потребує підтвердження.
  • Аатака на "Оленегорський горняк" – це спецоперація СБУ разом з ВМС. У СБУ показали відео атаки, внаслідок якої "Оленегорський горняк" отримав серйозну пробоїну.
  • Ворожий корабель наразі не може виконувати свої бойові завдання.
  • Зазначимо, що Росія перекинула "Оленегорський горняк" у Чорне море з Північного флоту перед початком повномасштабного вторгнення в Україну. До цього корабель двічі був на ремонті.

Автор: Михайло Гема