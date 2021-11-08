Після відставки Любченка: Кабмін звільнив чотирьох заступників глави Мінекономіки

8 листопада 2021 , 13:20
Читать новость на русском

Джерело:

Урядовий портал

У Міністерстві економіки активно продовжуються кадрові зміни. Кабмін звільнив заступників глави відомства.

Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання. Його опублікували на сайті Уряду.

Варто прочитати "Урядопад" насувався ще з літа: чому міністрів позвільняли саме зараз

Кого саме звільнили

Згідно із розпорядженнями, звільнили:

  • Володимира Гринюка – з посади першого заступника міністра;
  • Світлану Глущенко – з посади заступниці міністра;
  • Крістіну Голубицьку – з посади заступниці міністра;
  • Михайла Лева – з посади заступника міністра.
Відзначимо! В Україні активно відбуваються кадрові зміни. Тільки на минулому тижні звільнили Андрія Тарана, Романа Абрамовського, Олексія Любченка, Олега Уруського та Олексія Резнікова (його майже одразу ж призначили на іншу посаду). Натомість новими міністрами стали Юлія Свириденко та Ірина Верещук. 

Зміни в Мінекономіки: головне

Автор: Анастасія Мигидюк