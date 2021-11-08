Після відставки Любченка: Кабмін звільнив чотирьох заступників глави Мінекономіки

У Міністерстві економіки активно продовжуються кадрові зміни. Кабмін звільнив заступників глави відомства.

Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання. Його опублікували на сайті Уряду.

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Кого саме звільнили

Згідно із розпорядженнями, звільнили:

Володимира Гринюка – з посади першого заступника міністра;

– з посади першого заступника міністра; Світлану Глущенко – з посади заступниці міністра;

– з посади заступниці міністра; Крістіну Голубицьку – з посади заступниці міністра;

– з посади заступниці міністра; Михайла Лева – з посади заступника міністра.

Зміни в Мінекономіки: головне

У жовтні з'явилась інформація, що у відставку можуть відправити Олексія Любченка – ексміністра економіки.

Його заяву на відставку зареєстрували в Апараті Верховної Ради на початку листопада.

Вже 3 листопада Рада звільнила Любченка з відповідної посади.

На його місце призначили Юлію Свириденко.