"Після війни ми все зробимо по-людськи": Гайдай розповів про братську могилу на 150 тіл
26 травня 2022 , 00:59
Джерело:фейсбук Сергія Гайдая
Росіяни продовжують скоювати воєнні злочини проти цивільного населення на Донбасі. У Лисичанську, що на Луганщині, поліцейські змушені ховати людей у братській могилі. Там наразі уже поховані 150 тіл.
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. На своїй сторінці у фейсбуці він оприлюднив моторошне відео поховань загиблих від ворожих атак українців.
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Поліцейські замінили поховальні бюро у Лисичанську
Похованням загиблих мешканців Лисичанська нині займаються представники Національної поліції Луганської області.