Після візиту Борреля до Москви в ЄС обговорюватимуть санкції проти Росії

Країни Євросоюзу обговорять введення санкцій проти Росії щодо порушення прав людини. Засідання стосовно цього відбудеться 22 лютого.

Санкції обговорюватимуть дипломати країн-членів ЄС. Про це після візиту до Москви заявив високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель

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Що відомо про ймовірні санкції

За словами Борреля, санкції можуть застосувати в межах нового механізму, тобто не безпосередньо за переслідування російського опозиціонера Олексія Навального.

У нас є ще один інструмент для цього (санкцій – 24 канал) – нещодавно затверджений режим санкцій в області прав людини,

– написав дипломат.

Зауважимо, раніше в ЄС попереджали Росію про санкції через ув'язнення Навального та вимагали звільнити політика. Однак в оприлюдненому зверненні щодо вироку політику про санкції не згадали.