У Харкові та області – 5 прильотів: спалахнула масштабна пожежа

Росіяни продовжують тероризувати Харків та область постійними обстрілами. Увечері 22 квітня окупанти знову обстріляли Харківщину. Унаслідок прильотів виникли пожежі.

За попередніми даними, ворог увечері атакував місто Харків та область ракетами із ЗРК С-300. Повітряна тривога в регіоні тривала з 22:02 до 22:52.

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Зафіксували 5 прильотів

В Харківській ОВА заявили, що зафіксували всього 5 прильотів як у місті, так і в Харківській області. Мер міста Ігор Терехов заявив, що у Харкові було атаковано декілька районів.

Зокрема, у Новобаварському районі міста через ракетний обстріл виникла пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. ДСНС вже працюють на місці. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Рятувальники приборкують масштабну пожежу,

– заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також ворог атакував Слобідський та Основ'янський райони Харкова. В обох випадках під обстрілом були цивільні об'єкти. Станом на зараз інформація щодо постраждалих уточнюється.

Одна з російських ракет влучила у приватний сектор у селі Котляри Харківського району. На місці працюють рятувальники та екстрена медична допомога. Деталі встановлюються.

Ворог атакував Харківщину 22 квітня: що відомо

Майже відразу після того, як у регіоні оголосили повітряну тривогу, мер Харкова повідомив про ворожий обстріл. Перші повідомлення про вибухи почали з'являтися за кілька хвилин.

Моніторингові телеграм-канали повідомляли, що по місту та області ворог випустив щонайменше 7 ракет із ЗРК С-300. За попередніми даними, одна з них могла впасти на території Росії.

Наразі інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Відомо про пожежу на об'єкті цивільної інфраструктури.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на місцях влучання вже працюють рятувальники та екстрена медична допомога.

Село Котляри розташоване приблизно за 14 кілометрів від Харкова. Приблизно за 3 кілометри від населеного пункту – міжнародний аеропорт "Харків".