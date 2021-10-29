Після ядерного роззброєння України США зекономили десятки мільярдів доларів, – Огризко
Джерело:24 канал
Помічниця міністра оборони США Лора Купер заявила, що Україна має право купувати летальну зброю для захисту. Однак Україна могла б отримати озброєння безплатно.
Про це розповів ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі 24 каналу. За його словами, все залежить від того, наскільки активно просуватимуть ідею про необхідність надання допомоги.
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"Хоча американці надають надзвичайно серйозні фінансові ресурси для цієї допомоги, могли б дещо віддавати безплатно. Чому? Якщо згадаємо, що сталося після ядерного роззброєння України, то на всіх тих озброєннях американці зекономили десятки мільярдів доларів", – сказав Огризко.
Безумовно, вони можуть, з урахуванням того, що ми допомогли забезпечити їхню національну безпеку тоді, віддавати нам більше зараз,
– додав він.
Огризко: Сигнал американців дуже правильний
За словами Огризка, США більше допомагають Ізраїлю, ніж Україні. Він зазначив, що щорічно надають до 3,5 мільярдів доларів.
"Однак сигнал американців дуже правильний і наша дипломатія повинна зробити все належне, щоб переконувати партнерів НАТО у тому, що це треба робити, попри позиції окремих країн", – сказав ексміністр.
Володимир Огризко про надання озброєння Україні: дивіться відео
Заяви США щодо летальної зброї для України: що відомо
- США закликали не встановлювати обмеження для надання летальної зброї Україні, оскільки вона потрібна для оборони від російської агресії.
- Лора Купер наголосила, що Вашингтон вже передав Україні та Грузії новітні протитанкові системи Javelin і це "яскравий приклад того, як США забезпечують летальну допомогу".
- За словами військового експерта Ігоря Романенка, Україна потребує насамперед захисту від ракетних комплексів Росії.