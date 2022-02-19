Через загострення ситуації Макрон знову поговорить зі Зеленським і Путіним

Еммануель Макрон 19 лютого поспілкується телефоном з Володимиром Зеленським. Після цього французький президент зідзвониться з очільником Кремля.

Про те, що лідер Франції проведе перемовини з президентами України та Росії, видання повідомляє з посиланням на Єлисейський палац.

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Макрон поговорить зі Зеленським і Путіним

Наш обов'язок, як і раніше, полягає в тому, щоб уникнути гіршого. Ми вважаємо, що ми все ще маємо можливість відмовити президента Путіна від нападу на Україну,

– зазначив Макрон.

У зв'язку з цим він 19 лютого проведе телефонну розмову зі Зеленським. Наступного дня, тобто 20 лютого, політик зателефонує Путіну.

Візит Макрона в Україну та останні заяви французького лідера

Макрон відвідав українську столицю 8 лютого. Це перший візит очільника Франції в Україну за останні 24 роки. З ним був і Жан-Ів Ле Дріан – глава МЗС Франції. Президент Франції зустрівся з президентом Зеленським. Він пообіцяв передати Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги для стабілізації економіки країни. Напередодні політик здійснив візит у Москву.

Після цього французький лідер вже кілька разів зідзвонювався зі колегами з інших країн Європи та США. Зокрема, 15 лютого поговорив з Байденом. Президенти домовилися перевірити заяви Росії про відведення військ від кордонів України.

Крім того, Макрон закликав Путіна не визнавати бойовиків на Донбасі.

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