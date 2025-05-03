Після замаху: Стерненко зустрівся з очільником СБУ Малюком – промовисте фото

Сергій Стерненко, який пережив напад, виклав фото з главою СБУ Василем Малюком. На ньому волонтер постав у футболці з цікавою ілюстрацією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Сергія Стерненка.

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Фото Стерненка та Малюка

Світлину з очільником Служби безпеки України Сергій Стерненко після нападу підписав так:

Ніщо не лишиться безкарним. Fiat justitia ruat caelum.



Сергій Стерненко та Василь Малюк / Фото з телеграм-каналу Стерненка

Як бачимо, на футболці зображено фото нападниці на Стерненка, яке оприлюднили в СБУ. До речі, жінка заявила: була переконана, буцімто працює на СБУ.

Цікаво! Fiat justitia ruat caelum – це латинський крилатий вислів, який стосується галузі права, юриспруденції і ширше – справедливості загалом. Перекласти його можна як "Правосуддя повинно здійснитися, навіть якщо впадуть небеса". В контексті нападу на Стерненка це означає, що покарання для злочинців неминуче.

Також Стерненко виклав лінк, який веде на постійну банку для закупівлі FPV.

"Пан Малюк сьогодні наказав донатити, він потім кожного перевірить", – іронічно додав волонтер.

Нагадаємо, що саме співробітники Служби безпеки врятували волонтера від смерті. У день замаху з ним ішов власний охоронець і представник спецназу "Альфа". Останній і нейтралізував нападницю.

"Росіяни – у**бки. Нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони – я б нічого вже не міг писати", – зауважив Стерненко в день замаху.

Дехто закидав активістові, що він орендував авто та винайняв охорону.

"Розумію, багатьом істотам хотілося б бачити мене мертвим. Тому й охорона їм не подобається, і авто погане. Та краще я буду живим "негідником", аніж буду подобатись прибічникам ФСБ. Мертвий. Дякую всім адекватним за підтримку. Дякую СБУ, голові Малюку та президенту Зеленському за увагу до цієї справи. Помстимося", – відповів він.

Реакція на замах на життя Стерненка

"Служба безпеки України затримала нападницю – оперативно, дякую за це. Всі факти щодо нападу будуть представлені суспільству", – висловився Володимир Зеленський.