Після запуску "Північного потоку-2" НАТО має гарантувати вступ Україні, – посол
1 вересня 2021 , 14:04Читать новость на русском
Джерело:Die Welt
Андрій Мельник переконаний, що після запуску "Північного потоку-2", Україну мають прийняти до НАТО. Це стане гарантією безпеки для країни.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник наголосив, що "Північний потік-2" – це найбільший геополітичний проєкт Кремля. Він є серйозною загрозою для України.
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Україні потрібні не запевнення, а конкретні зобов'язувальні гарантії безпеки від США та Німеччини, найкраще у рамках якнайшвидшого вступу в НАТО,
– наголосив Мельник.
За словами посла, цим країни Заходу мають продемонструвати "нову мужність".
"Північний потік-2": останні новини
- Станом на 31 серпня російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що підготовку до запуску першої нитки "Північного потоку-2" майже завершили.
- Водночас директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зауважив: попри усі заяви країни-агресора, не варто очікувати, що газопровід запрацює у вересні або жовтні 2021 року.
- Тим часом Єврокомісія повідомила: Україну готові консультувати щодо питань, пов'язаних з "Північним потоком-2". У Брюсселі запевнили, що питання енергетичної безпеки є надзвичайно важливим та актуальним.
- Пані посол України в США Оксана Маркарова також зауважила, що між українською та американською сторонами нема непорозуміння через питання російського газопроводу. За словами політикині, "це геополітичний проєкт Росії, і ми розуміємо, які ризики він несе не тільки для України, а й для регіону в цілому".