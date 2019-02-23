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      Ольга Черненко

      Письмо из Луганска: трудно поверить, что война когда-то закончится

      869
      Нормальную работу в "ЛНР" сегодня найти трудно
      Нормальную работу в "ЛНР" сегодня найти трудно

      Лицо безработицы, какое оно нынче? Не то интеллигентно-разбитное как в 1990-е, когда отбросив собственную гордость, учителя шли на рынок, врачи возили в Польшу водку, а инженеры торговали в трусами, надев их от солнца и для рекламы себе на голову...

      Тогда, переступив через комплексы, воспитание, стереотипы, все выживали, как могли. Ради семьи, детей, будущего... Мама моей подруги была библиотекарем. Без денег – как и все бюджетники тогда. По выходным она ездила куда-то торговать. После этих рейдов на их столе появлялась копченая колбаса, а в доме были живые деньги. Мамин отдых берегли, колбасу резали бережно и ели отчего-то прямо со стола, а ту копеечную работу библиотекаря "держали" для пенсии.

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      Сейчас я думаю, как же тогда было просто, разве нет? Рынок был порталом к живым деньгам, который открыт был для всех, кто способен переступить через себя. А сейчас этой схемы универсального заработка нет в принципе. Через 20 лет, возможно, я скажу об этих временах: "Как же все было просто!" Но для этого должно пройти еще 20 лет, чтобы мир снова перевернулся с ног на голову...

      Работа почти за "спасибо"

      Мой приятель инженер. До войны он работал на одном из местных заводов. Тперь он кроет крыши, кладет тротуарную плитку и делает буквально все, за что могут заплатить. Копает, штукатурит, чинит. Он не имеет стереотипов и установок, он умеет работать и не боится этого. Это давно не тот инженер, кто до войны больше десяти лет работал ИТРовцем с чистыми руками и приличным заработком.

      Вряд ли вы узнаете в нем инженера большого завода и представителя интеллигентной профессии. Беспощадное время делает свое дело. Увы. Но все его заработки на улице в теплое время года. И зимой он ищет любую работу. Этой зимой он ходил к мосту, чтобы попасть в тачечники: 300 гривен в день за 75 килограмм доставленного веса.

      Ищи дальше!
      Ищешь работу?

      Помните, по фильмам, времена великой депрессии в Америке, когда мужчины шли к заводам и в порт, чтобы их взяли хоть кем-то на поденный труд? Вот так обстоит дело и сейчас. Мой знакомый через своих знакомых хотел попасть в тачечники. Высший клан тачечников – толкачи. Это те, кто толкает тачки со стариками за 500 гривен за рейс в одну сторону. Наподобие рикши. Но в этой "профессии" не бывает вакантных мест. Вы не найдете объявлений и "места" придется ждать несколько лет.

      Мост на Станицу Луганскую сейчас вполне развитая инфраструктура, где есть таксисты, тачечники, администраторы, толкачи, своя мафия, в купе с "полицией" курирующая все "эшелоны" этой странной иерархической сетки. А ведь раньше это было чистое поле. Отрезок у старого моста на Станицу, по которому обычно мчались без остановок. А знаете, что там будет дальше? Своя пирожочная, аптека, ночлежка... Потому что этого требует время и на это есть запрос.

      Еще камера хранения и, вероятно, комната матери и ребенка, как было когда-то на вокзалах. Время диктует свои условия. И на любой спрос всегда найдется предложение. И на этом отрезке суши вы вряд ли поверите, что война когда-то закончится и что это кому-нибудь нужно.

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      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Публікації Новини Луганська
      Джерело: 24 Канал
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