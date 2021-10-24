Пісні, гучна музика і кіно: як окупанти розважаються, блокуючи місію ОБСЄ

В окупованому Донецьку бойовики продовжують блокувати міжнародних спостерігачів місії ОБСЄ. Моніторингова місія розповіла, як саме це відбувається і що роблять бойовики під стінами їхнього готелю.

За спостереженнями членів місії, на масове зібрання 22 жовтня прийшли близько 250 осіб вдень і майже 30 осіб вночі.

Тим часом Глава ОБСЄ закликала негайно розблокувати місію на Донбасі

Пісні і фільми під готелем

Ввечері 21 та вночі 22 жовтня, за спостереженнями СММ, до 20 чоловіків регулярно чергували навколо готелю і щонайменше двоє повсякчас стояли на східному та західному під’їздах до готелю.

Спостерігачі з вікон бачили, як "протестувальники" співали пісень, виступали з промовами та тримали плакати з критикою діяльності ОБСЄ. Вони крутили гучну музику через колонки і дивилися фільми на переносному екрані.

В ОБСЄ також бачили, як члени збройних формувань на автомобілях з написом "поліція" блокували східний і західний під'їзди до готелю.

Увечері 23 жовтня спостерігачі бачили, як так званий "мер" Донецька виступав перед учасниками масового зібрання навпроти готелю, після чого, за спостереженнями СММ, люди мирно розійшлися. Спостерігачі також відзначили, що деякі учасники зібрання почали розбирати намети, встановлені перед готелем.

Затримання бойовика і блокування місії ОБСЄ: головне

13 жовтня на Донбасі затримали озброєного російського бойовика, який під прикриттям розмінування території проводив розвідку.

Затриманим виявився росіянин Андрій Косяк, він вів обстріли українських бойовиків і підозрюється у вбивстві у 2010 році.

Затримання викликало шквал обурення в окупантів. Вони пригрозили, що відмовиться від мінського формату, якщо бойовика не відпустять.

17 жовтня бойовики стали блокувати спостерігачів місії ОБСЄ у готелях в окупованому Донецьку, днем пізніше – у Горлівці. Застосовуючи шантаж, вони заявили, що не відпустять міжнародних спостерігачів, поки Україна не відпустить Косяка.

Тим часом місія ОБСЄ не може нормально виконувати свої функції спостереження.