Легендарний пістолет: президент Чехії вручив Зеленському подарунок

Європейські лідери захоплюються мужністю та незламністю української держави. Як символ вдячності та захоплення, президент Петр Павел подарував Зеленському легендарний пістолет CZ 75.

Цей пістолет наразі широко використовують чеські правоохоронці. Крім цього, це є однією з найкращої вогнепальної зброї у світі.

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Петр Павел привіз подарунок президенту Україні

У своєму твіттері чеський президент 5 травня повідомив, що під час свого чергового візиту в Київ він привіз для українського очільника пістолет CZ 75 із серійним номером 22. Цим подарунком він хотів показати свою "повагу до українського героїзму".



Петр Павел привіз подарунок Володимиру Зеленському / Фото Петра Павела

Крім цього, чеський лідер нагадав, що російське повномасштабне вторгнення "вдарило по незламності українців". Однак запевнив, що Чехія буде завжди поруч з українцями й допомагатиме їм зброєю вибити окупантів.



Президент Чехії подарував Зеленському пістолет CZ 75/ Фото Петра Павела

Зеленський вміє стріляти з пістолета

СZ 75 – це самозарядний пістолет, який виробили у Чехословаччині ще в 1975 році. Його широко використовують у всьому світі. Пістолет має високу точність стрільби за високої пробивної здатності кулі. Його зручно тримати у руці та стріляти з нього.

Нещодавно українці дізналися про ще одну важливу річ з життя Володимира Зеленського. Як виявилось, український очільник вміє добре користуватися вогнепальною зброєю.

Крім цього, Зеленський наголосив, що він має власний пістолет для захисту. Тому якби росіяни спробували брати Банкову на початку війни, то він би не здався в полон, а відбивався до останнього.

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