Україні є з ким комунікувати: як вплинуть зміни в Пентагоні на нашу державу

Новим міністром оборони США став військовий та телеведучий Піт Гегсет. Не варто заглиблюватися в його біографію, а краще просто почати з ним співпрацювати.

Про це 24 Каналу розповів політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. У Сполучених Штатах були побоювання, що він не має досвіду у політиці. Але насправді це не те, на що потрібно звертати увагу Україні.

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Трамп – головна "зірка"

Як наголосив Буряченко, навколо цієї кандидатури було багато розмов. Але тут потрібно зрозуміти специфіку політики за Трампа. Саме він буде головною "зіркою".

Там не буде серйозного аутсорсу, як було, до прикладу, при Обамі. Тоді віцепрезидентом був Байден, якому віддали зовнішньополітичну складову, враховуючи його досвід. Зараз в Білому домі буде одна головна "зірка". І це – Трамп,

– зауважив Буряченко.

Україні потрібно просто вести комунікацію з представниками команди Трампа, які відповідатимуть за війну в Україні. І нам є з ким комунікувати. Це – спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог, держсекретар США Марко Рубіо, новий глава Пентагону Піт Гегсет тощо.

Усі вони відштовхуються від позиції Трампа. Президент задає основний вектор, а вони вже реалізують все на ділі.

Я б не став на місці нас сильно заглиблюватися в біографію Гегсета. Потрібно вийти з ним на сталий та прогнозований взаємозв'язок,

– підкреслив Буряченко.

Нагадаємо, що Гегсет вже склав присягу як новий міністр оборони США. Він наголосив про потреби стримувати війни. Але за необхідності Штати готові діяти з максимальною рішучістю та силою для відсічі.