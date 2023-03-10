Хай дочекаються фіналу, – Подоляк про переживання Кремля щодо Абхазії та Осетії

Російська влада занадто сильно загралася в ігри з чужими територіями. Наразі гостро стоїть питання щодо грузинської Абхазії та Південної Осетії.

Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, Росія заплатить високу ціну за кожну свою "крадіжку".

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Російська гра у злочинців

Михайло Подоляк наголосив, що питання Абхазії та Осетії нагадує ситуацію з життя, коли ти вкрав, наприклад, машину в когось, певний час користуєшся нею, тішачись ілюзіями, що тебе хтось покриває. Втім, факт, що автівка є вкраденою нікуди не зникає.

Сьогодні всі розуміють, що сили в Росії в такому вигляді, як вона це пропагандувала довгий час, немає,

– переконаний він.

На його думку, Росія – це достатньо примітивна країна з великою кількістю людей, яких можна не жаліти, а відправляти на поле бою.

"Це слабка країна з технологічної точки зору, з точки зору розуміння, що таке сучасна війна", – пояснив він.

Радник глави ОП додав, що коли постане питання щодо того, чия ж все-таки Осетія чи Абхазія, то всім точно стане зрозуміло, що вони вкрадені, тобто точно не російські, а в рамках міжнародного права це вже зафіксовано.

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Потрібно почекати на фінал

Михайло Подоляк розказав, що за такого сценарію Росії доведеться виконати деякі умови, їх може бути дві.

“Перша – це ти віддаєш добровільно, або ми тобі виб'ємо зуби, які у тебе залишаться після війни в Україні, а там 2–3 зуби залишаться", – зауважив він.

За його словами, після цього Росія буде змушена сплачувати репарації з серпня 2008 року за те, що "ґвалтувала територію іншої суверенної країни".

Радник глави ОП повідомив, що потрібно лише дочекатися фіналу.

Фінал є об'єктивним процесом, фінал буде правильним. Я говорю не просто про слова, а про те, що це об’єктивний історичний процес,

– зосередив увагу він.

Подоляк зауважив, що саме тоді ми побачимо речника Кремля Дмітрія Пєскова в зовсім іншому вигляді. Після цього можна буде обговорювати питання, що стосуються Абхазії, Осетії, Придністров'я.

"Білорусь обговоримо, Мачулищі та все інше. Особливо вхід до нас, на територію Чернігівської області з Білорусі й ґвалтування людей – ми це все проговоримо, нехай вони просто дочекаються", – підкреслив він.

На його думку, всьому свій час.