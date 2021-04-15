Питання Донбасу розглядали пріоритетно, – Зеленський про засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський заявив, що на засіданні Ради нацбезпеки та оборони 15 квітня розглядали 7 питань. Найважливіше з них – ситуація на Донбасі.

Що заявив Зеленський

Загострення на Донбасі чиновники розглядали таємно. Про це глава держави заявив після засідання РНБО.

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Найпріоритетніше зараз – питання Донбасу. Деталі не можу розказати. Ситуація на Донбасі сьогодні контрольована. Армія готова – це найголовніше. Ми розуміємо, що ЗМІ поширюють багато різного, але ми хочемо, щоб громадяни довіряли тільки офіційним заявам Генштабу,

– заявив президент.

Політик обговорить Донбас з Макроном

Він додав, що певні деталі хоче обговорити з президентом Франції Еммануелем Макроном на зустрічі 16 квітня. Крім того, після розмови політиків віч-на-віч вони у відеорежимі поспілкуються з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зеленський наголосив, що наразі "у нас такий Нормандський формат".

анонсі зазначили, що зустріч президентів відбудеться у форматі обіду о 14:15 за київським часом. Перемовини між главами держав зумовлені стягуванням російських військ до кордону України.

Коротко про ситуацію на Донбасі

Останніми тижнями Росія стягує свої війська за трьома напрямками – на окупованому Донбасі та в Криму, а також біля кордону України. За даними розвідки, Москва готується до ескалації.

Міжнародні лідери вже висловили стурбованість загостренням, а президент США Джо Байден пообіцяв підтримати нашу країну у разі ескалації.

Зеленський запевнив, що Україна готова до наступу Росії.

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