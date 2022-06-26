Питання довкілля та клімату: Україна приєдналася до програми ЄС Life
Джерело:Єврокомісія
Війна Росії проти України має згубний вплив на навколишнє середовище. Території стають непридатними для всього живого.
Про це 26 червня розповіли у Єврокомісії. Зазначили, що через війну забруднюються водойми, землі та повітря.
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Війна матиме вплив на навколишнє середовище, який суспільство відчуватиме впродовж десятиліть.
"Приєднавшись до програми, українські державні та приватні організації отримають фінансову підтримку для проєктів з очищення та відновлення забруднених територій після руйнування таким чином, щоб захистити та відновити природу та бути сумісними з циркулярною та нульовою економікою, – зазначили у Єврокомісії.
Отруєння води на Запоріжжі
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух розповів, що росіяни контролюють Запорізький залізорудний комбінат. Хоч об'єкт не працює, але за шахтами необхідно доглядати. Росіяни ж можуть не зважати на це, не вмикати помпові станції та відкачувати воду.
Якщо ж не відкачувати воду, то поверхневі води будуть отруєні залізною рудою. Відтак люди, які мешкають неподалік, отримають непридатну для пиття рідину.
У селищі Кирилівка, яке окупували росіяни, екологічна катастрофа. Там позеленіло Азовське море й тепер воно більше схоже на болото.
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Ситуація у Маріуполі
Екологічна катастрофа розпочалась після окупації й в Маріуполі, що на Донеччині. Азовське море, яке омиває місто, вже має отруєну воду. Можливо, навіть холеру. Великий вплив на водойми мають і хімічні сполуки від боєприпасів.
Що відбувається у Чорнобилі
Росіяни встигли "похазяйнувати" у Чорнобильській зоні відчуження. Вони замінували території. Тепер дикі тварини помирають на мінах та розтяжках. Після цього виникають пожежі.
Рятувальники не можуть ефективно боротися з вогнем у Чорнобилі, бо росіяни викрали велику кількість пожежної техніки та пального. Своєю чергою, вогонь спричиняє викиди радіонуклідів в атмосферу.
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