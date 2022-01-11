Питання не в США та Європі, – Чалий сказав, від кого насправді залежить майбутнє України

Сполучені Штати не допустять можливості продемонструвати свою меншовартість перед Росією. При цьому США не діятимуть як "жандарми".

Якщо раніше Штати брали на себе основні витрати та військові сили, зокрема, в Афганістані, то зараз вони прагнуть розділити цю відповідальність з Європою. Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив колишній посол України у США Валерій Чалий.

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Чалий про позицію США та Європи

За його словами, європейці не уявляли, що гаряча фаза війни може бути в центрі континенту. Однак приниження вони не потерплять.

Питання не в тому, що США скажуть, питання не в тому навіть, що в Європі скажуть. Питання в тому, що скаже наше керівництво,

– підкреслив Чалий.

Він пояснив, що якщо українське керівництво – президент, парламент, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба – триматимуть позицію вище за США, Америка не буде "відставати" далеко від нас.

Однак, як зазначив Чалий, українській владі слід думати не тільки про те, як зупинити переміщення російських військ по території, а й говорити про деокупацію Донбасу та Криму.

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