Питання по Херсону, але не тільки, – ОПУ про звільнення Баканова з СБУ

Звільнення Баканова та Венедіктової було пов'язане із недостаньою мобільністю тих органів, які вони очолювали. Кадрові зміни сьогодні через те, що не всі можуть ефективно працювати в умовах війни, а тим паче – в умовах затяжної війни.

Про це у ексклюзивному стрімі 24 каналу розповів радник глави ОП України Михайло Подоляк. Він також зазначив, що ефективність пана Баканова для президента була не на тому рівні, на якому він очікував.

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Це не лише питання Херсону. Звісно, є питання, чому у Херсоні все так відбувалося. Як і з військового боку, так і з боку СБУ,

– каже Подоляк.

"Ймовірно, президент очікував від Баканова аналізу, чому ситуація склалась саме так, як склалась. Але ми цього аналізу не отримали", – пояснює Михайло Подоляк.

За його словами, розслідування триває, йдеться саме про загальний розбір того, що відбувалось у всіх наших областях після початку російської навали.

"Але паралельно, президент хоче отримати ефективне керування такою важливою структурою, як СБУ, саме під час війни – це має бути дієве керування", – резюмує радник глави ОП.

Кадрові зміни в СБУ – важливе

Ввечері 17 липня президент Володимир Зеленський підписав укази про відсторонення з посад голови СБУ Івана Баканова та генпрокурорки Ірини Венедіктової.

Баканова усунули від виконання обов'язків згідно зі статтею про неналежне виконання службових обов'язків, "що призвело до людських жертв чи інших важких наслідків".

19 липня парламент проголосував за звільнення Баканова. "За" були 265 нардепів.

Також глава держави звільнив з посади заступника голови СБУ Володимира Горбенка.

Без роботи залишились і низка інших начальників управління СБУ у різних областях України.

Повний стрім із Михайлом Подоляком: дивіться відео