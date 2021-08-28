Питання Придністров’я: Зеленський пообіцяв Санду підтримувати суверенітет Молдови
Джерело:Офіс Президента
Президент України та президентка Молдови зустрілися 27 серпня у Кишиневі. Володимир Зеленський та Майя Санду обговорили питання двосторонньої співпраці країн.
Лідери відзначили беззастережну дружність взаємин України та Молдови. А також і наголосили, що ці взаємини ще мають величезний потенціал.
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Зеленський та Санду обговорили взаємини України та Молдови
Президент України Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом сусідню Молдову.
- До слова, добирався туди політик не без пригод – через погану погоду літак довелося повернути до Одеси, дозаправлятися, і летіти ще раз, через що Зеленський запізнився на парад.
- А парад 27 серпня, як і низка інших урочистостей цього дня, у Кишиневі проводили з нагоди річниці проголошення незалежності Молдови.
Згодом український та молдовський глави держав провели особисту зустріч. Володимир Зеленський відзначив, що для нього велика честь бути у такий день у Молдові.
Для нас дуже важливі теплі, історичні, дружні, сусідські відносини з Молдовою, яку Україна вважає важливим партнером. Ми вважаємо, що у нас не може бути жодних питань щодо наших дружніх взаємин,
– наголосив Зеленський.
Зауважимо, президентка Молдови Майя Санду нещодавно також відвідувала Київ. Вона була гостем першого саміту Кримської платформи, а також учасницею святкування Дня Незалежності України.
Зеленський та Санду провели зустріч у Кишиневі / Фото ОП
Головні підсумки зустрічі Санду та Зеленського
- Обидві країни запевнили, що відкриті до поглиблення відносин, які мають "величезний потенціал".
- Санду та Зеленський обговорили перспективи торговельно-економічної співпраці.
- І – спільну реалізацію інфраструктурних проєктів (як, наприклад, мостовий перехід через Дністер на кордоні).
- Також порушили питання повернення українських енергетичних компаній на молдовський ринок електроенергії.
Як і раніше, Україна та Молдова взаємно підтримують суверенітет і територіальну цілісність одна одної в міжнародно визнаних кордонах,
– окремо наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, обидві країни мають проблеми через Росію:
- В України та відібрала Крим і розв'язала війну на Донбасі.
- У Молдові ж фактично контролює регіон Придністров'я.
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