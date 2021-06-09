США поділяють позицію, що неможливо без України вирішувати питання, які її стосуються, – Єрмак

Андрій Єрмак переконаний, що США дотримуватимуться принципової позиції щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України під час зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна. Глава Офісу Президента також впевнений, що Вашингтон поділяє позицію, що неможливо вирішувати без України будь-які питання, які її стосуються.

Єрмак зазначив, що зустріч президентів США та Росії є дуже важливою, за нею спостерігатиме весь світ.

Читайте також У Білому домі запевнили, що зустріч з Байденом не буде нагородою для Путіна

США підтримуватимуть територіальну цілісність України

Глава Офісу Президента нагадав, що днями Байден зателефонував Зеленському, щоб обговорити всі питання, зокрема щодо зустрічі з Путіним і позиції США на ній.

Сполучені Штати є стратегічним партнером України, який завжди підтримує територіальну цілісність і суверенітет нашої країни. Це ж президент України почув і під час цієї розмови з президентом США. Ця позиція є принциповою й непохитною,

– заявив Єрмак.

Питання України неможливо вирішувати без України

Керівник ОП також наголосив, що розглядати й вирішувати без України будь-які питання, що стосуються України, нелогічно та неможливо. Єрмак впевнений, що це не відповідає інтересам України.

Крім того, він переконаний, що такою є позиція й у всіх союзників України.

Ситуація на Донбасі

Коментуючи ситуацію на Донбасі, Єрмак зазначив, що, на щастя, за останні дні спостерігається певне зниження напруги на лінії зіткнення.

"Менше стріляють, менше провокацій, і, як результат, уже впродовж кількох днів у нас немає жодного загиблого. Але говорити, що це така масштабна тенденція, поки що дуже рано", – додав він.

Очільник ОП також нагадав, що представники України в Тристоронній контактній групі та в нормандському форматі за останній час декілька разів спробували домогтися підписання спільного документа, який би офіційно говорив про повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі. Однак через Росію наразі цього не сталося.

Зустріч Байдена та Путіна: що відомо