Питання вирішено, важливо тільки коли, – експерт про передачу танків Leopard

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок 10 січня прибула до Харкова з неоголошеним візитом. Її супроводжували міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та посол України у Німеччині Олексій Макєєв.

Колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в ефірі 24 каналу прокоментував, що це неочікуваний візит. Він вважає, що це було зроблено не для піару, а подивитися особисто, що відбувається.

Важливо Підвозимо зброю та боєприпаси, – у ЗСУ розповіли останні новини про бої за Соледар

Іван Ступак припустив, якщо глава МЗС Німеччини Анналена Бербок відвідала Харківську область, то, можливо, буде допомога не наступальної зброї, а засобів протиповітряної оборони. Адже Харківщина розташована близько до Росії, тому ворог її постійно обстрілює.

Сам візит дуже класний. Памʼятаєте, як президент Німеччини, посидів на Чернігівщині в бомбосховищі 2 години, а тоді вийшов, як нова людина. Одразу в Україну поїхали й Gepard, й розмови про Leopard,

– пригадав Іван Ступак.

Дивіться повне відео з Іваном Ступаком на ютубі 24 каналу:

Чи дадуть Україні Leopard

"Я так бачу з мого досвіду, що у німців якісь фантомні болі на тему Другої світової війни – знову німецькі танки на українській землі будуть бити росіян. Можливо, в них це викликає занепокоєння, турбулентність", – розповів колишній співробітник СБУ.

На його думку, коли Україні почали передавати Bradley, Marder та інші французькі аналоги, то питання передачі танків – вже навіть не питання. Тут скоріше інше – "коли саме передадуть", наприклад, 10 лютого чи 10 березня. Це все вже практично вирішено.

Останні новини щодо зброї від партнерів