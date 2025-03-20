Працюватиме лише на Україну: Зеленський розповів про розмову з Трампом про ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський обговорив зі своїм американським колегою Дональдом Трампом питання Запорізької атомної електростації, яка наразі перебуває під контролем росіян.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере за підсумками переговорів у четвер, 20 березня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

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Що заявив Зеленський про ЗАЕС

Український президент наголосив, що Запорізька АЕС належить Україні, як і всі атомні електростанції, розташовані в країні, зазначивши, що це визнають усі міжнародні організації, зокрема Міжнародне агентство з атомної енергії.

Президент Трамп мене запитав, що ви думаєте про станцію, я йому сказав, що якщо вона не буде українська, працювати вона ні на кого не буде, це незаконно. Вона не зможе. І ми не можемо просто розпоряджатись цією станцією, бо вона державна,

– заявив Зеленський.

За його словами, київ готовий обговорювати можливості інвестицій в українські станції та модернізацію відповідних об'єктів. Водночас додав, що питання власності щодо Запорізької та інших АЕС з Дональдом Трампом він не обговорював.

Нагадаємо, раніше під час телефонної розмови з Зеленським Трамп запропонував передати АЕС у власність США.