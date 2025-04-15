Питання вступу України в НАТО залишається на столі, – Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте 15 квітня приїхав в Україну. Під час інтерв'ю він висловився щодо можливого вступу України в НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Рютте в ефірі телемарафону.

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Що сказав Марк Рютте про вступ України в НАТО

На запитання журналістки "Ми – Україна" Олени Чернякової про те, чи залишається питання вступу України в НАТО на порядку денному, генсек відповів ствердно.

Так, абсолютно. Таким був результат Вашингтонського саміту. Шлях України до НАТО незворотній, і нічого не змінилося,

– сказав Рютте.

Так він прокоментував слова Трампа про те, що Україна ніколи не увійде в НАТО.

Рютте додав: коли ішлося, що Київ одного дня увійде до Альянсу, то ніхто не обіцяв, що це буде частиною мирної угоди. На думку Рютте, Трамп працює над тим, щоб в Україні був сталий мир, а не "Мінськ-3".

15 квітня Рютте також сказав, що "всі підтримують Трампа", якому складно вести перемовини щодо миру.

Доки триває війна, Україна та НАТО тісно співпрацюють через командування у Вісбадені.

Але ще не відомо, чи покличуть Зеленського на червневий саміт НАТО, оскільки фінальні рішення ухвалюють за кілька тижнів до саміту. Нагадаємо, захід відбудеться в Гаазі 24 – 26 червня.