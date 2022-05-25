Питання – з яким президентом Росії Україна буде домовлятися, – Зеленський про мирний процес

Володимир Зеленський виступив на Українському сніданку у рамках Форуму в Давосі. Під час промови він підкреслив, що переговори будуть, але невідомо, з яким президентом Росії.

Президент України наголосив на тому, що війна в Україні неодмінно закінчиться. І, звичайно ж, будуть переговори з Росією. Але достеменно невідомо, чи буде їхнім учасником чинний президент країни-агресорки, передає 24 канал.

Читайте також Єрмак і ексгенсек НАТО очолять міжнародну групу для пропозицій щодо гарантій безпеки України

Завершення війни залежить від багатьох факторів

Ясна річ, що на припинення війни в Україні впливатиме рішення самої Росії, яка 24 лютого почала повномасштабне вторгнення. Пришвидшенню цього повинен посприяти Захід. І, як підкреслив Зеленський, мовиться не про особовий склад військ інших країн. Україна очікує на важке озброєння від Заходу. Саме це дозволить наблизити кінець війни. І такий крок дозволить показати, що Росію не бояться.

Наразі в нашій державі один із найнапруженіших моментів, додав Зеленський. Гинуть цивільні, гинуть військові. Але війна, розв'язана країною-агресоркою неодмінно закінчиться. І точно буде переговорний процес.

Після військової частини, я впевнений, буде мирний процес. І буде стіл перемовин. І буде точно мир. Питання – з ким Україна домовлятиметься. Питання – з яким президентом Росії буде домовлятись Україна. Це також залежить від бажання чинного президента Росії,

– наголосив Зеленський.

Україна зараз не готова сідати за стіл переговорів

Напередодні Володимир Зеленський назвав умову, за якої Україна сяде за стіл переговорів з Росією. Це буде можливим лише після деокупації територій, які країна-агресорка захопила після 24 лютого. На цьому він наголосив під час інтерв'ю японському виданню NHK.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що робитимуть з Донбасом, якщо перемовини з Росією таки проваляться. Він наголосив, що в такому разі доведеться забирати свої території військовим шляхом. Водночас слід розуміти, що відповідне рішення потягне за собою безліч жертв серед українців.

Нагадаємо, що про призупинення переговорів 17 травня оголосив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він підкреслив, що на такий крок наша держава пішла тому, що Росія ніяк не збагне, що саме вона є джерелом нацизму, з яким так агресивно бореться в Україні.

Варте уваги – хто прийде на заміну диктатора Путіна: дивіться відео