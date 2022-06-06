Республіка Корея може взяти участь у післявоєнній відбудові України, – Олена Шуляк

Корейська делегація відвідала Бучу та Ірпінь. Вона планує допомогти Україні відбудувати зруйновану інфраструктуру.

Корейська делегація відвідала Україну на чолі з Лі Джун Соком. Про це повідомила голова політичної партії "Слуга Народу" Олена Шуляк у своєму телеграм-каналі.

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Корея може приєднатися до післявоєнної відбудови України. Потребу в ній офіційна делегація на чолі з керівником правлячої партії Республіки Корея, паном Лі Джун Соком, мала нагоду сьогодні побачити у Бучі та Ірпені на власні очі,

– сказала Шуляк.



Корея може взяти участь у відбудові України / Фото Олени Шуляк

За її словами, представники Кореї обговорюватимуть це питання із керівництвом своєї країни.

"За словами пана Лі Джун Сока, після побаченого і почутого в Україні, він обов’язково зустрінеться з президентом Юном Сок Йольом, щоб обговорити о різні варіанти допомоги. Я ж вдячна за візит та щиро сподіваюся, що Південна Корея може приєднатися до країн, які вже офіційно заявили про бажання отримати "шефство" над відбудовою українських регіонів, міст, сіл, об’єктів, що постраждали від кривавих рашистів", – підсумувала очільниця "Слуги Народу".



Зруйновані міста делегація побачила на власні очі / Фото Олени Шуляк

Нагадаємо, Олена Шуляк розповідала про те, що відновлювати українські регіони та міста вже офіційно висловили бажання Естонія, Великобританія, Іспанія, Тайвань, Греція та інші країни. Раніше голова "Слуги народу" зазначала, що відбудовуючи знищене під час війни житло, особливу увагу приділятимуть безпековому фактору та проектуватимуть нові будинки з сучасними комфортними бомбосховищами.

Допомога у відбудові України: останні новини

Тайвань виділить 6 мільйонів доларів 5 містам України, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії. Кошти спрямують на відновлення Харкова, Чернігова, Миколаєва, Сум та Запоріжжя. Харків отримає 2 мільйони доларів на відновлення. Чернігову направлять 500 тисяч доларів. Миколаєву, Сумам та Запоріжжю також – по 500 тисяч доларів.

Фінляндія теж допоможе Україні відбудувати міста. Країна долучиться до відновлення інфраструктури з використанням передових технологій і європейських параметрів. Також Фінляндія підтримає освітню реформу.

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін розповіла, що американська сторона після закінчення війни допомагатиме відбудовувати Україну. Мовиться не лише про гроші, а й про використання новітніх технологій.

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